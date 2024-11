Încă un membru al trupei Bee Gees a murit! Dennis Byron s-a stins din viață, la 4 zile după moartea colegului său

Încă un membru al trupei Bee Gees a murit! Bateristul Dennis Bryon s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani. Anunțul decesului său a fost făcut de colegul Blue Weaver.

Dennis Byron s-a stins din viață pe 14 noiembrie 2024, în Nashville. Moartea sa a survenit la doar câteva zile după ce un alt coleg din trupă, Colin Petersen, s-a stins din viață. Anterior, legendara trupă l-a condus pe ultimul drum pe Colin Petersen, care s-a stins cu numai 4 zile înaintea colegului său. Anunțul a fost făcut de către Blue Weaver, artistul cu care a colaborat pe aceeași scenă în trecut. Nu a fost precizată, însă, și cauza decesului.

„Îmi lipsesc cuvintele în acest moment… Dennis a murit. Kayte, soția lui Dennis, tocmai m-a sunat și m-a întrebat dacă aș putea anunța toți prietenii și fanii săi. A fost atât de șocant. Dennis a fost prietenul meu, de când am fost în prima noastră trupă împreună, la vârsta de 15 ani. Felul uimitor în care cânta la tobe va rămâne mereu în viață…”, a spus artistul.

Dennis Bryon s-a născut în Cardiff, Țara Galilor, și a început să cânte la tobe încă din adolescență. Înainte de Bee Gees, a fost membru al trupei Amen Corner, care a avut câteva hituri în anii ’60. S-a alăturat trupei Bee Gees în 1974 și a devenit toboșarul lor oficial. A fost implicat în cele mai de succes albume ale trupei, precum Main Course (1975), Children of the World (1976) și în coloana sonoră pentru Saturday Night Fever (1977). (CITEȘTE ȘI: Doliu în rândul actorilor! Lucian Iancu a murit la vârsta de 84 de ani)

Bee Gees, una dintre cele mai apreciate trupe

Fondatorii trupei, Barry, Robin și Maurice Gibb s-au născut pe Insula Man, Marea Britanie, și au crescut în Manchester, înainte de a emigra în Australia în 1958. Trupa și-a început activitatea profesională în Australia, în 1960. Primul mare succes a fost piesa „Spicks and Specks” (1966).

În 1967, s-au întors în Regatul Unit, semnând cu Robert Stigwood ca manager. Anii ’60: Rock, pop baroc și balade emoționale, cu influențe de muzică clasică („To Love Somebody”, „Massachusetts”). Citește și: A murit Elena Caragiu, văduva regretatului Toma Caragiu. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață

În perioada disco a anilor 1970, au redefinit genul cu ritmuri energice și falsete inconfundabile („Stayin’ Alive”, „Night Fever”, „How Deep Is Your Love”). Anii ’80-’90 au fost dedicați experimentării diverselor stiluri, păstrându-și influența în muzica pop.