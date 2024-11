A murit Elena Caragiu, văduva regretatului Toma Caragiu. Unde și-a petrecut ultimii ani din viață

Este doliu în teatrul românesc. Actrița Elena Caragiu, soția regretului Toma Caragiu, a murit la vârsta de 87 de ani. După decesul soțului ei, în cutremurul din 1977, actrița s-a mutat definitiv din România.

Elena Caragiu, soția regretatului actor Toma Caragiu, s-a stins din viață joi, 14 noiembrie 2024, la vârsta de 87 de ani. Ultimii ani din viață i-a petrecut în Statele Unite ale Americii, acolo unde era cunoscută cu numele de Helen Cara-Chester. În urmă cu 7 ani, actrița s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate și trecuse printr-o operație dificilă, însă a reușit să ducă boala pe picioare până la 87 de ani.

La 6 luni de la moartea lui Toma Caragiu – care și-a pierdut viața în cutremurul din martie 1977, Elena Caragiu a decis să se mute definitiv din România. Prima destinație a fost Paris, acolo unde și-a construit o carieră muzicală și devenise cunoscută cu numele de Helena Cara. Un an mai târziu, soția regretatului artist a luat calea Americii și s-a mutat în New York, unde l-a cunoscut pe John Chester, un inginer român stabilit în America. În anul 1982 s-a căsătorit pentru a doua oară, iar doi ani mai târziu a primi cetățenie americană.

„Am ajuns la New York cu cinci dolari în buzunar, iar acolo am primit încă 30 de dolari, cât să pot închiria o cameră şi am cumpărat ceva de mâncare. Prietenul meu de acolo murise între timp, dar nu mi-a fost teamă că sunt singură într-un oraş atât de mare. Aveam un scenariu despre imigraţie, iar la sindicatul actorilor am întâlnit o regizoare (Bridget Cusack) care a vrut să producă piesa imediat. Am jucat cu casa închisă aproape un an. Am avut şi alte roluri, de teatru şi film, şi am intrat în Uniunea Actorilor de Teatru. Nu mi-a fost frică niciodată!”, a spus actrița în 2011.