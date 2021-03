Incendiu la Spitalul de Psihiatrie din Craiova, după ce un pacient ar fi dat foc în salon. Trei medici au sărit pe geam să se salveze

Un incendiu a izbucnit, luni seara, la Spitalul de Psihiatrie din Craiova, anunță ISU Dolj. Trei cadre medicale au avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce au sărit de la etajul 1 al clădirii. Alți 41 de pacienți au fost evacuați din spital.

Din primele date furnizate de conducerea unității spitalicești, incendiul ar fi fost provocat de un pacient care avea un salon o brichetă.

„În legătură cu incendiul produs la Clinica de Psihiatrie a Spitalului de Neuropsihiatrie Craiova din data de 08.03.2021, pentru clarificarea informațiilor apărute în spațiul public facem următoarele precizări:

Prima intervenție pentru stingerea incendiului a fost asigurată de către subunitatea în al cărei raion de intervenție se află respectivul obiectiv, Detașamentul 2 de Pompieri Craiova. Subunitatea s-a deplasat la intervenție în primă instanță cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță tip B2, urmate la scurt timp de încă o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime. Menționăm că pentru stingerea incendiului produs au acționat efectiv numai autospecialele de la această subunitate de intervenție, dată fiind situația constatată la locul intervenției și amploarea incendiului, care a fost lichidat în scurt timp prin crearea dispozitivului de intervenție și refularea de apă. Având în vedere faptul că incendiul anunțat afecta o unitate sanitară, în scopul asigurării unei intervenții eficiente s-a decis ca imediat, fără a se mai aștepta, să fie suplimentate forțele și mijloacele de intervenție la locul incendiului. În acest sens a fost alertat și trimis în sprijin Detașamentul 1 de Pompieri Craiova, care s-a deplasat la intervenție în primă instanță cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă, urmate imediat, succesiv, de o autospecială de descarcerare grea, încă o autospecială de stingere cu apă și spumă și o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțime. Precizăm că autospecialele de la această subunitate au ajuns inițial la o altă unitate sanitară din zonă (zona Parcului Romanescu din Craiova), aflată pe traseul de deplasare, întrucât echipajul aflat în prima autospecială, din fruntea colonei de deplasare, a avut impresia că observă semnalele luminoase ale unei ambulanțe aflate în incinta acelei unități sanitare și crezând că acolo este incendiul. În scurt timp, echipajele au constatat că nu la locația respectivă se manifesta incendiul, continuând deplasarea către locul intervenției, unde au ajuns în timp scurt. Nu a fost necesar ca autospecialele de stingere de la această subunitate să acționeze pentru stingerea incendiului, această operațiune fiind deja efectuată de către subunitatea de bază. Personalul de intervenție de la această subunitate a acționat în sprijinul subunității de bază, Detașamentul 2 de Pompieri Craiova, prin suplimentarea echipelor de căutare-salvare, care au executat operațiunile de căutare a persoanelor în întregul pavilion în care funcționează unitatea sanitară, nu numai în zona afectată de incendiul produs. La locul intervenției ajuns ulterior și o ambulanță tip C1, încadrată cu medic, în scopul evaluării stării de sănătate a tuturor pacienților din unitatea sanitară. După finalizarea operațiunilor specifice de intervenție (stingerea incendiului, respectiv căutarea-salvarea persoanelor), la locul evenimentului a fost dislocată și o autospecială pentru descarcerare, de la Detașamentul 2 de Pompieri Craiova, pentru a asigura iluminarea locului afectat de incendiu, în vederea desfășurării cercetărilor specifice de către structurile de poliție.

Acțiunea conjugată a personalului medical de la locul de muncă, polițiștilor, jandarmilor și pompierilor ajunși la locul intervenției a făcut posibil ca pacienții internați în unitatea sanitară să fie în siguranță, nefiind înregistrate victime în rândul acestora care să necesite transportul la un spital de urgență.”, se arată în comunicatl de presă al ISU Dolj.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu a anunțat anchetă amănunțită la spital

„Clinica de Psihiatrie de la Parcul Romanescu este recent reabilitată, instalațiile electrice sunt verificate lunar in toate spitalele din subordinea municipalității, iar la această unitate sanitară, in toate camerele și pe holuri, sunt montate camere de luat vederi. Astăzi a avut loc un incident, la parterul clădirii, după ce o pacientă a dat foc unei saltele. Nu există victime intoxicate cu fum sau având arsuri. In schimb, trei medici au sărit de la etajul 1, speriați din cauza fumului. Vom declanșa o anchetă ca să verificăm de ce pacienta avea o brichetă asupra ei și de ce medicii de gardă nu s-au asigurat că pacienții sunt evacuați pentru a fi preîntâmpinat orice pericol”, a declarat primarul Lia Olguța Vasilescu, potrivit Mediafax.

Potrivit ultimelor informații, 41 de pacienți au fost evacuați în timpul incendiului. Flăcările au izbucnit într-o rezervă în care se afla o pacientă și apoi s-au extins la alte două încăperi.