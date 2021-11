Incendiu puternic în Craiova. Un bloc înalt a luat foc. 80 de oameni au fost evacuați

A fost dată alarma în Craiova,marți dimineață, într-un bloc-turn din Craiova, din cauza izbucnirii unui incendiu. 80 de persoane au fost evacuate, iar o tânără de 18 ani a fost transportată la spital cu atac de panică. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale cu apă și spumă pentru a lichida incendiul.

Pompierii au fost alertați, în jurul orei 8:30, pentru a interveni la un bloc-turn de pe strada Calea București din Craiova. Focul ar fi pornit de la ghena de gunoi amplasată pe scara imobilului, iar flăcările și fumul înecăcios s-au extins de la parter până la etajul opt.

9 persoane au necesitat îngrijiri medicale la fața locului, nedorind transportul la spital, iar o persoană de sex feminin în vârstă de 18 ani a făcut atac de panică și a solicitat să fie transportată la UPU al SCJU Dolj.

„Ne-am deplasat la fața locului, în primă etapă, cu două autospeciale cu apă și spumă, o autoscară și un echipaj de prim-ajutor. Ulterior am solicitat sprijin pentru descarcerare grea și ambulanțe și am procedat la evacuarea persoanelor. Au fost evacuate aproximativ 80 de persoane, iar o singură persoană a fost transferată la spital. Este vorba despre o persoană de 18 ani cu atac de panică”, a declarat loc. col. Liviu Diaconescu, comandant Detașamentul 1 Pompieri Craiova.

Locatarii spun că au trăit momente de panică.

„De la etajul 10 am fugit și era mult fum. Singură am fugit. Nu mă simt bine așa, m-am speriat, mai ales când l-am văzut pe prietenul meu că a sărit pe geam. Era fum, mult fum. M-am trezit din somn și am fugit. Prietenul meu, de panică, a coborât pe geam până la etajul nouă”, a spus o locatară.

Pompierii spun că misiunea a fost foarte grea.

„Misiunea a fost foarte dificilă din cauza fumului dens, înecăcios. A fost depus un efort considerabil din partea noastră. Cu sprijinul Jandarmeriei, s-a reușit evacuarea, în timp scurt și rapid, a persoanelor care au necesitat acest lucru”, a mai spus Liviu Diaconescu.