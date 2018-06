Incendiu puternic în Londra! Un turn cu 22 de etaje a luat foc! VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit în Londra! Un turn cu 22 de etaje a luat foc, iar mai mulți pompieri s-au deplasat la fața locului pentru a stinge flăcările. (Oferta speciala playstation )

Cel puțin 35 de pompieri se luptă să stingă infernul dezlănțuit la turnul aflat în Mile End, estul Londrei. Fotografii și filmări de la fața locului au început să se răspândească pe rețelele de socializare, În multe dintre ele, se pot auzi sirenele mașinilor de intervenție sosite la fața locului.

Looks like another Tower Block fire in London pic.twitter.com/F0COlBpsS2

Peste 80 de apeluri au fost făcute la numărul de urgență, după ce incendiul a izbucnit la ora locală 12.30. Norul de fum înălțat din clădire este vizibil de la kilometri distanță.

"Șase autospeciale de foc și 35 de pompieri și ofițeri au fost chemați la un incendiu de apartament în Wellington Way, Mile End. Jumătate dintr-un apartament de la etajul 12 este în flăcări.", a informat un reprezentant al Brigadei de Foc Londra.

Thankfully the fire looks like it has been taken out. Now praying everyone is safe.

The UK, London and the poor were not ready for another Grenfell. Luckily, this tower block probably didn’t have the Grenfell style gladding. ?????? pic.twitter.com/3o74SHaUgJ

