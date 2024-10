Incident oribil pentru Mircea Bravo, la filmările din Bulgaria: „Când am vrut să plecăm, unul s-a...”

Mircea Bravo a trecut printr-un moment tensionat în timpul filmărilor pentru cel mai nou lungmetraj al său, „Moartea în vacanță”, desfășurate într-un cartier mai puțin prietenos din Bulgaria. Îndrăgitul comediant, cunoscut pentru umorul său caracteristic, s-a confruntat cu o situație neprevăzută chiar în țara vecină.

Filmările pentru comedia care îi are în rolurile principale pe Mircea Bravo, Costel Bojog și Maria Popovici, s-au desfășurat în mai multe locații din Europa, inclusiv în Veliko Tarnovo, Bulgaria. Într-o zi aparent obișnuită de filmare, atmosfera a început să devină tensionată. Echipa de filmare, formată din aproximativ 50 de persoane, a atras rapid atenția localnicilor, care au început să se strângă în număr tot mai mare în jurul platoului de filmare.

Lucrurile au luat o turnură și mai neplăcută atunci când unul dintre localnici a creat o scenă dramatică, aruncându-se în fața mașinii echipei de filmare și prefăcându-se că a fost călcat. Într-un moment de panică, ceilalți localnici au început să ceară oprirea imediată a echipei. Șoferul, văzând că situația devine periculoasă, a fost nevoit să accelereze pentru a ieși din mulțime, în timp ce oamenii se dădeau la o parte în ultima clipă.

„O întâmplare interesantă, mai mult decât hazlie, a fost în Bulgaria. Am filmat într-un cartier, nu foarte prietenos la prima vedere. La început, noi eram 50 de oameni care lucram la film și vreo 15 bulgari din cartier care ne urmăreau.

Un pic nu am fost atent și am rămas doar vreo 8 persoane din echipă, timp în care bulgarii erau deja peste 100. Se uitau la noi ca la niște animale la zoo. Când am vrut să plecăm, unul s-a trântit pe jos și se prefăcea că noi l-am călcat cu mașina.

Atunci ne-au făcut semn să oprim. Șoferul a călcat-o tare printre oameni, care s-au tras din calea mașinii. Pe mine m-a marcat. Mai ales că eram și cu ceva scule de vreo câteva zeci de mii de euro la noi”, a spus Mircea Bravo pentru Click!