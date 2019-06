Incredibil! Adolescentul care s-a electrocutat în Parcul Herăstrău este fratele unui fost concurent de la ”Dansez pentru tine”

Băiatul de 17 ani care a suferit arsuri extrem de grave, după ce s-a electrocutat pe podul CFR din parcul Herăstrău, este nimeni altul decât fratele unui fost concurent de la ”Dansez pentru tine”.

Un adolescent de 17 ani a fost electrocutat duminică pe podul CFR din Parcul Herăstrău din Capitală în urma contactului cu liniile electrificate. Băiatul este nimeni altul decât fratele fostului concurent al emisiunii ”Dansez pentru tine”, de la ProTV, Ștefan Rebeja, care a participat alături de Roxana Ionescu și al căror coregraf a fost Cocuța.

În aceste momente Ștefan Rebeja și fratele său, care prezintă arsuri pe 70% din suprafața corpului, au ajuns la Bruxelles pentru a se interveni de urgență.

Actrița Crina Matei face un apel către toți cei care pot ajuta ajuta financiar acest caz:

“Colegul nostru, Alexandru Rebeja, fratele lui Stefan Rebeja, ambii dansatori, a suferit ieri un grav accident in parcul Hetastrau. Are arsuri pe 60% din suprafata corpului. A fost transportat de urgenta in Belgia. Dar are nevoie de suport financiar. Facem apel la cei aflati in Bruxelles, sa-i ajute financiar pe cei doi”, a scris Crina Matei pe Facebook.

Un prieten a încercat să-l salveze

Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au anunțat că un băiat, în vârstă de 17 ani, a fost electrocutat pe podul CFR din Parcul Herăstrău. El s-a urcat pe arcada podului și s-a electrocutat, iar un alt adolescent, în vârstă de 19 ani, s-a urcat și el pe arcadă în încercarea de a-l salva.

Inițial, fratele lui Ștefan Rebeja a fost transportat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca, iar cel de 19 ani care a urcat pe arcada podului în încercarea de a-l ajuta și are arsuri pe o suprafață foarte mică, a fost dus la Spitalul de Arși.

Având în vedere că se află într-o stare foarte gravă, Alexandru a fost transportat de urgență la un spital din Bruxelles, iar Ștefan se află cu el. Pentru a se recupera, Alexandru Rebeja are nevoie de suport financiar.

Iată datele contului

Nume: Stefan Rebeja

IBAN: RO11INGB0000999904084801