Incredibil! Afacerea neobișnuită pe care a avut-o Dan Capatos: „Nu aveai voie, nu era legal în România”

Dan Capatos (49 de ani) a dezvăluit ce afacere ilegală a avut în urmă cu câțiva ani. Prezentatorul de la Antena 1 avea o activitate pe care românii o văd doar în filme, dar este cât se poate de real.

Dan Capatos a recunoscut, în cadrul unui podcast, că a avut o firmă de detectivi particulari. Afacerea sa era ilegală în România, dar prezentatorul o făcuse în afara țării, cu un prieten bun. Cei doi căutau străini care erau însurați cu românce și se simțeau înșelați.

„Ceea ce nu ați găsit voi probabil în nicio documentare este că eu am avut agenție de detectivi particulari atunci când erau ilegale. Am avut doi ani, cu un prieten foarte bun. Lucram numai pe cazuri externe și am prins câteva cazuri grave rău. Nu aveai voie, nu era legal în România.

(clienții, n.r.) Erau străini care erau combinați cu românce, iar ele îi înșelau. Noi nu puteam avea firmă de detectivi particulari și atunci încasam prin Western Union”, a dezvăluit Dan Capatos în cadrul podcastului La Mijloc, cu Codin Maticiuc și Cosmin Natanticu. (CITEȘTE ȘI: Reacția lui Dan Capatos, după ce George Buhnici a creat o întreagă revoltă pe internet: ”N-ai fost doar un fraier care a scăpat niște vorbe”)

De ce și-a închis Dan Capatos firma ilegală: „Era totul pregătit…”

După doi ani de actititate, prezentatorul de la Antena 1 a decis să-și închidă firma, imediat când activitatea sa a devenit legală. Motivul a fost că apăruseră deja alte persoane cu echipament special care îi făceau concurența.

„Am închis-o (firma de detectivi particulari, n.r.) în momentul în care a devenit legal. Pentru că toți polițiștii și toți ăștia…este exact cum se spunea la un moment dat, că dacă s-ar da legea prostituției în România, ar apărea a doua zi felinarele roșii pe stradă. Era totul pregătit. (…) Ei știau că urmează să se dea legea. Sunt oameni care au lucrat în servicii, în poliție, aveau toată tehnica pregătită”, a adăugat Dan Capatos. (CITEȘTE ȘI: Probleme pentru fiul lui Dan Capatos. “Îi facem radiografie, să vedem cât este de grav” Ce a pățit puștiul)