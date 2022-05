Probleme pentru fiul lui Dan Capatos. “Îi facem radiografie, să vedem cât este de grav” Ce a pățit puștiul

Andrei, fiul lui Dan Capatos, s-a accidentat la tenis, în timp ce participa la un turneu. Prezentatorul TV va merge cu puștiul său, în vârstă de 11 ani, la medic pentru a-i face o radiografie.

Zilele trecute, Andrei a fost la Brașov, unde s-a accidentat la gleznă. Dan Capatos speră să nu fie nimic grav, însă a ținut să atragă atenția asupra stării deplorabile a terenurilor din România, ocazie cu care a subliniat că nu preocupă pe nimeni soarta copiilor care vor să facă sport de performanță.

“Fi-miu s-a accidentat la tenis, a venit acasă cu glezna întoarsă! Mergem să-i facem radiografie la picior să vedem cât este de grav. Un băiețel cu care a jucat a ajuns la spital, săracul! Am fost și eu la Brașov, am stat acolo pe la garduri să-l văd și m-am ales cu o insolație la chelie! Nimeni nu se preocupă la noi de tenisul pentru copii. Terenul era praf, zgura la fel, toți copii alunecă! Își rup picioarele! Așa s-a accidentat și fi-miu! Stau și mă gândesc că a ajuns o performanță să ajungi să trăiești azi în România și să nu cazi în vreo groapă din asfalt, sau să supraviețuiești spitalelor de la noi, aflate în stare deplorabilă”, a declarat Dan Capatos, la “Xtra Night Show”.

Fiul lui Dan Capatos suferă de o boală ereditară. “Nu ia medicamente, sportul îl ajută”

Totodată, Dan Capatos a dezvăluit că fiul său s-a născut cu o boală ereditară, care-i afectează serios sănătatea și, automat, cariera. Mai exact, acesta a moștenit pe linie paternă colesterolul mărit, fapt care poate duce în viitor la apariția unor afecțiuni cardiovasculare.

“Andrei a moştenit pe linie paternă, de la mine, o valoare a colesterolului mai mare. Asta este moştenire. Până la vârsta de 12 ani nu are rost să intervii cu medicamente, iar sportul ajută. De când face fotbal de trei ori pe săptămână, la modul profesionist, e legitimat la Dinamo, joacă în campionatul grupei lui, lucrurile sunt ok. Antrenamentele sunt dure – are luni, miercuri şi vineri, iar meciuri sâmbătă şi duminică”, a declarat Dan Capatos.