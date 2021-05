Fiul lui Dan Capatos suferă de o afecțiune pe care a moștenit-o chiar de la prezentatorul de la Xtra Night Show. Dezvăluirea a fost făcută într-un interviu luat de prezentatoarea Nasrin Ameri.

Detalii mai puțin cunoscute despre Dan Capatos, dar și despre fiul lui. Prezentatorul suferă de o afecțiune de peste 30 de ani, iar fiul lui a moștenit-o. Îmbucurător este că afecțiunea nu este deloc gravă. ”Când am vorbit pentru prima oară despre asta, lumea a exagerat. Este un colesterol, care nici măcar nu este atât de mare ca să fie comparat cu ceva grav, pe care l-a moștenit de la mine. Și eu sunt cu un colesterol mărit, dar stau așa cu el de 30 și ceva de ani. Doctorii știu că nu faptul că este mare este o problemă, dacă ar fi crescut sau dacă ar fi în creștere, ar fi o problemă. Dar el este constant de 30 de ani, nu cu valori uriașe”, i-a povestit Dan Capatos lui Nasrin Ameri. (CITEȘTE ȘI: CINE A PREZENTAT XNS ÎN LOCUL LUI DAN CAPATOS? FANILOR NU LE-A VENIT SĂ CREADĂ )

De ce afecțiune suferă fiul lui Dan Capatos. Prezentatorul de la Xtra Night Show a făcut dezvăluiri în direct la tv

Dan Capatos a mai dezvăluit ce l-au sfătuit medicii atunci când fiul lui a fost diagnosticat cu aceeași problemă. ”El l-a moștenit de la mine și, descoperindu-l de la o vârstă de la care nu putea să ia atât de multe medicamente, toți au zis sport intensiv, că ajută, arde grăsimi. Am descoperit pe la 6-7 ani”, a mai spus prezentatorul de la Xtra Night Show. (VEZI ȘI: DAN CAPATOS, DESPRE AFECȚIUNEA FIULUI SĂU: ”A MOȘTENIT-O DE LA MINE…”)

Se pare că jurnalistul mai este și hipertensiv şi ia mai multe pastile pe zi. Mai mult, acesta a dezmințit acuzațiile aduse și a declarat că avea tot dreptul să se vaccineze din cauza problemelor de sănătate pe care le are. A recunoscut chiar că a încercat să îi programeze şi pe ceilalți membri ai familiei sale la vaccin, însă nu a mai reuşit să găsească locuri. „Am fost acuzat că m-am băgat în faţă la vaccin! Nu este aşa. M-am programat pe platformă, am şi probleme de sănătate, plus că jurnaliştii intră în etapa a doua. Am încercat să-i programez şi pe ai mei la vaccin. Nu am mai găsit decât la 7 seara, la Urlaţi”, a spus Dan Capatos, la Antena Stars.