Fiul lui Dan Capatos, prima apariție TV! Andrei nu-i va călca pe urme tatălui său

Este prima oară când băiatul lui Dan Capatos apare pe micile ecrane. Nu mai este un secret! Ce face Andrei Capatos, la doar 11 ani. El a povestit totul în cadrul unei emisiuni.

Dan Capatos a încercat pe cât posibil să îl țină departe pe fiul său de ochii presei. Prezentatorul TV a spus că are tot timpul din lume să își aleagă drumul în viață, iar dacă el va decide să iasă în public, o va face doar din dorință proprie.

Iată că Andrei, fiul vedetei de televiziune, a decis că la 11 ani este momentul potrivit să intre în vizorul tuturor și să devină o persoană publică. El a fost prezent în cadrul unei emisiuni TV și a povestit despre marea sa pasiune, tenisul de câmp.

Fiul lui Dan Capatos, campion la tenis de câmp

În timpul emisiunii, Andrei Capatos a precizat că este înscris la Clubul Dinamo București și se află pe o poziție foarte bună în clasamentul FRT (Federația Română de Tenis), la juniori, grupa 12 ani. Băiatul se află pe locul 52.

”Facem totul cu pasiune, în fiecare zi o oră și jumătate, cu tot cu pregătire fizică, trei ore. Mai avem timp și de școală și chiar avem rezultate foarte bune.

Eu mă aflu pe locul 52, la 12 ani. Am câștigat mai multe turnee. Am în jur de 15 cupe în FRT. Mai am medalii și la amatori, dar cele mai importante sunt din FRT. Mama mă susține cel mai mult. Fotbalul nu era pentru mine, era dur. Tenisul este elegant, nu este cu bătaie, cu lovituri. La fotbal m-a dus tata. Mă susține și tata în tenis, dar el vrea mai mult fotbal. Încă mai speră”, a mărturisit fiul lui Dan Capatos, la televizor.

Fiul lui Dan Capatos duce un stil de viață sănătos

Andrei a vorbit și despre programul lui de zi cu zi, dar și despre stilul său de viață. El a spus că este atent la ce mănâncă și că evită prăjelile, mănâncă destul de curat.

”Încercăm să evităm prăjelile. Dimineața am antrenament de la 9 la 10.30, pe urmă am școală 5-6 ore, iar apoi meditații sau pregătire fizică. Școala este pe primul loc și după aia tenisul. Mama și tata sunt acolo la fiecare meci. M-am antrenat cu tata, dă foarte bine”, a mai povestit Andrei, la Showbiz Report.

