Dan Capatos, dezvăluiri incendiare despre pictorialul cu Anda Adam din Playboy: „Avea o problemă, dar nu știu dacă e bine să mai zic…”

Dan Capatos a fost invitat recent la podcastul produs de Cătălin Măruţă, acolo unde cei doi au dezbătut multe subiecte interesante. Printre dezvăluirile făcute de cunoscutul prezentator de la Antena Stars, acesta a vorbit şi despre pictorialul pe care cântăreața Anda Adam, în vârstă de 41 de ani, l-a realizat pentru celebra revistă ”Playboy”. Iată ce lucruri neştiute a scos la iveală.

Dan Capatos și-a amintit de perioada în care a lucrat la celebra revistă ”Playboy” cu multe dintre vedetele cunoscute astăzi. Printre cele care au pozat se numără şi Anda Adam.

Prezentatorul de la Antenă a scos la iveală detalii incendiare despre ședința foto din 2002. Anda Adam avea 22 de ani la acea vreme.

”Anda avea o problemă, dar nu știu dacă e bine să mai zic. Uită-te bine pe coperta, uită-te la s%&(/¤#le ei, ce vezi?… Niște flori, da? De ce crezi asta? Pentru că ea nu avea s/%#¤(ri, dacă îți vine să crezi. Acum nu știu dacă are, sau nu are… Nu reușeau să intre pe poziție că să zic asa. Am stat zeci de minute cu cuburi de gheață să-i dăm pe s%/&ri. Ne-am chinuit mult și nu s-a întâmplat nimic”, a povestit Dan Capatos.

CITEŞTE ŞI: CU CINE S-A LUPTAT “PĂCĂTOSUL” DE LA “ANTENE” PENTRU AUDIENȚĂ? DAN CAPATOS: “EU AVEAM 1 RATING, EL AVEA 10!”

Discuția despre ziua în care cântăreaţa a pozat pentru Playboy a mers mai departe, iar prezentatorul tv a continuat dezvăluirile.

”Avea o manie să nu sta nimeni în spatele ei. În conceptul editorial al acestui pictorial, la un moment dat o fotografie este cu o bară te duș, dacă te uiți tu atent. O așezăm într-o cadă și îi punem o bară de duș între… iar ei i se părea că bara intră prea adânc”, a mai dezvăluit prezentatorul emisiunii ”Xtra Night Show”.

Anda Adam, despre operaţiile estetice

De-a lungul timpului, s-a spus că Anda Adam are mai multe operații estetice. În cadrul unui interviu, cântăreaţa a mărturisit că acest lucru nu este adevărat pentru că ea are doar două intervenții: ”Am o operație la sâni și am o rinoplastie ca să-mi corectez o deviație de sept. Nu am absolut nimic făcut, față, pomeți, coaste, mâini, picioare lungit, nimic. Nu am operații eșuate, am două și cam atât”.

Sursă foto: Arhivă Cancan