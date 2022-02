Dan Capatos dezvăluie secretul longevității în televiziune, pe tronsonul orar nocturn, unde, timp de 29 de sezoane, a trecut de la înfrângeri usturătoare, la locul fruntaș pentru audiență. Prezentatorul de la „Antena Stars” a vorbit, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, despre cele mai aprige bătălii duse pentru simpatia publicului și banii proveniți din publicitate, de-a lungul celor 14 ani de televiziune, unde nume grele precum Dan Diaconescu, Adrian Artene sau Luis Lazarus și-au împrumutat, pe rând, coroana de lider.

Moderatorul de 48 de ani și-a început cariera jurnalistică la “Evenimentul Zilei”, sub egida lui Ion Cristoiu, cel care i-a insuflat lui Dan Capatos dorința continuă de progres: “Ne spunea Ion Cristoiu la «Evenimentul Zilei», în 1993, când m-am angajat: «Noi dăm examen la tarabă în fiecare zi, degeaba am fost buni și am vândut un milion de exemplare astăzi, dacă mâine facem un ziar prost și nu ne cumpără nimeni!», deci totul e efemer!”

După o bună perioadă în postura de redactor-șef al “Revistei cu iepuraș”, gazda TV a debutat cu “Un show păcătos” în grila Antenei 1, în anul 2008, în plină ascensiune a lui Dan Diaconescu și al său OTV.

“Eu aveam 1 rating, el avea 10!”

Dan Capatos se descrie drept un tip relaxat când vine vorba despre relația cu presa și colegii de breaslă și îi critică pe cei care au înțeles prost conceptul de competiție. Prezentatorul “XNS” vorbește despre începuturile sale în televiziune, când cel ce îl ajuta cu invitați de seamă era chiar Dan Diaconescu, fără să țină cont de concursul dat seară de seară pentru „supremație”.

“Eu nu sunt un tip nici ranchiunos, nici supărăcios, nici pricinos, eu am intrat în primul sezon de «Un show păcătos» când Dan Diaconescu era în plin serial «Elodia», se întâmpla în 2008.

Serialul «Elodia» era ceva care magnetiza și capta atenția întregii țări. Îți spun cifre matematice, eu aveam 1 rating, el avea 10, la 12 noaptea, deci era de 10 ori mai mult! Ne juca pe toți în picioare, era ceva absolut fabulos!”, a mărturisit Dan Capatos.

”Să îi dăm voie doamnei Zăvoranu să se ducă la prietenul Dan Capatos!”

„Dar, pe de altă parte, de la înălțimea ratingului lui, a fost și cel mai fair-play competitor, în sensul că ajunsesem să îi spun: «Băi, Dănuțe, dă-mi și mie, că tu ai de la 8 seara până la 5 dimineața emisiunea!», eu intram la 12 fără un sfert, până la 1.

Și oricum la ei erau niște discuții din alea interminabile cu mulți invitați. Zic, când o avea invitată pe Oana Zăvoranu: «Dă-mi-o mie o oră! Vine la mine și se întoarce la tine!»

Și zicea: «Și acum să îi dăm voie doamnei Zăvoranu să se ducă la prietenul Dan Capatos, stă o oră și se întoarce la noi!»

Și așa făcea cu mulți, cu Serghei, cu Nichita, ce mai aveam noi pe atunci. Omul chiar un prieten, cum de altfel am și rămas!”, ne-a declarat cu lux de amănunte Dan Capatos.

“La polul opus a fost, de exemplu, Wowbiz!”

Conceptul “Wowbiz” a reprezentat, în schimb, pentru Dan Capatos, un adversar despre care nu își aduce aminte cu plăcere, plasând emisiunea de la acea vreme în categoria antagoniștilor: “La polul opus a fost, de exemplu, Wowbiz, unde tot timpul am avut un soi de concurență prost înțeleasă, ajunsesem să ne arătăm cifrele de audiență pe post, era o cocoșeală din asta, care acum pare, când te gândești la ea, infantilă.

De fapt așa și era, infantilă, dar noi prinși în lupta aia de audiență, nu ne mai dădeam seama ce e bine și ce nu e bine, adică încercam să luptăm cu toate armele și, într-adevăr, serialul pe care l-au avut ei cu Leo de la Strehaia a fost un moment pe care l-am traversat destul de greu!”.

“A mai fost Lazarus cu care am avut un fel de balet”

La capitolul concurențe de care Dan Capatos își aduce aminte cu plăcere se enumeră “CANCAN TV”, emisiune prezentată la acel moment de Adrian Artene, dar și emisiunea lui Luis Lazarus, pe care moderatorul de la „Antene” îl plasează într-o zonă gri a amiciției.

“A mai fost Lazarus cu care am avut un fel de balet, așa că îmi e greu să îl categorisesc la prieteni sau la rivali, că am avut o perioadă în care nu ne vorbeam, tot dintr-o dorință de a fi primii pe piață.

El a și exagerat atunci, a luat înaintea mea cea mai mare amendă de la CNA, că a difuzat un film porno, apoi ne-am împrietenit!”, a conchis Dan Capatos.

