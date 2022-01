Ce îl neliniștește pe Dan Capatos? Cunoscutul realizator TV vorbește în premieră despre lucrurile care îl frământă, după ce, în urmă cu vreo trei ani, a trecut pe lângă moarte. CANCAN NEWS vă prezintă declarațiile uimitoare ale moderatorului.

Ies la iveală noi detalii despre viața din spatele micului ecran a lui Dan Capatos! Cunoscutul moderator TV a vorbit într-un podcast despre fricile pe care le are. Deși stă în lumina reflectoarelor de aproape două decenii, Dan Capatos pare să nu fie chiar ferit de teama zilei de mâine.

Dan Capatos: „Mă înspăimântă viitorul”

Presa a vehiculat, în cazul lui, un salariu lunar de peste 16.000 de euro însă banii nu au putut cumpăra sănătatea pentru cel care, în primăvara anului 2019, suferea, în Italia, un atac cerebral ce îl putea lăsa paralizat!

“Grija zilei de mâine n-o ai când n-ai rate sau când ai bani strânși ca să acoperi datoria de la bancă. Dacă mâine vine banca și zice să plătesc tot sau mă dau afară, nu am bani să acopăr toată datoria de la bancă. Din punctul ăsta de vedere, nu stau liniștit.

(VEZI ȘI: CUM SE COMPORTĂ DAN CAPATOS CÂND E ÎN PREAJMA SOȚIEI)

Stau liniștit că, teoretic, sunt sănătos. Teoretic, că nu mi-am mai făcut analize de trei ani, că n-am mai făcut puseele alea de tensiune care m-au tras pe dreapta la propriu, că am o viață liniștită, din punctul ăsta de vedere. Dar mă înspăimântă viitorul așa cum se întâmplă el, adică nu am genul de relaxare a unui om care are un milion de euro în bancă!”, a spus Dan Capatos la Happy Fish TV.

Ce mai puteți vedea la CANCAN NEWS

Bogdan de la Ploiești pleacă din România! Cântărețul și-a surprins fanii cu o postare pe contul de Instagram, în care anunță că se mută definitiv în Elveția, pentru a deveni patron de restaurant.

Renunță sau nu manelistul la cariera muzicală? CANCAN NEWS vă prezintă declarații în exclusivitate.

Iar Cătălin Cazacu și Ramona Olaru nu ar mai forma un cuplu sau cel puțin așa s-a zvonit prin presă! După o relație care ține primele pagini ale publicațiilor de mai bine de patru luni, cei doi par să aibă probleme în paradis!

(CITEȘTE AICI: PRIMA REACȚIE A RAMONEI DE LA NEATZA DESPRE DESPĂRȚIREA DE CĂTĂLIN CAZACU)

CANCAN NEWS are noi detalii despre idilă, dar și prima reacție a lui Cătălin Cazacu, imediat după întoarcerea din vacanță!

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.