Bogdan de la Ploiești a răbufnit pe internet: ”Nu voi accepta niciodată, pe nicio sumă de bani, să fiu umilit”

Bogdan de la Ploiești a răbufnit pe o platformă socială, după ce a avut parte de o situație neplăcută în timpul unui eveniment. Cântărețul a explicat ce l-a deranjat și cum a ajuns în situația respectivă.

Pe TikTok, Bogdan de la Ploiești a explicat prin ce situație neplăcută a trecut la un eveniment, în urmă cu câteva săptămâni. La evenimentul la care artistul a luat parte ar fi existat un tânăr care avea intenții rele. Un băiat ar fi vorbit cu un alt apropiat de-ai săi să îi ofere artistului suma de 20 de lei pentru o dedicație, în tot acest timp fiind filmat. Bogdan de la Ploiești a mărturisit că nu acceptă să fie umilit și, mai mult decât atât, acesta susține că nu este nevoie să fie plătit pentru nicio piesă pe care cineva și-ar dori-o în mod special.

„Am un anunț foarte, foarte important de făcut pentru toți cei cred că îmi pot păta numele, vă las adresa lui Dumnezeu că doar el a făcut posibilă treaba asta. Nu am vrut să intru în acest subiect. Am avut o întâmplare la un concert de-al meu acum câteva săptămâni, un concert foarte mare. Vreau să adaug ceva, la început de concert am anunțat că Bogdan de la Ploiești nu vrea niciun ban, lucru care nu s-a mai specificat. (…) Eu am o simplă vorbă, să nea dea Dumnezeu după sufletul nostru, la fiecare. Eu n-am deranjat niciodată pe nimeni, nici nu voi deranaja, nici n-am ajuns la un nivel mic sau mare, nu contează, prin scandaluri. Perfect nu sunt, îmi cer scuze, poate vreodată am greșit. Voi credeți că dacă ieș mâine pe stradă îți permiți când mă vezi să zici ia cântă și tu, te înșeli amarnic pentru că mai am și eu viață, mai am și eu sentimente, pentru că de multe ori sunt supărat și tot trebuie să râd. (…) În legătură cu băiatul acela, eu l-am văzut că deja când mă uit la 2.000 de oameni știu ce-i poate capul la fiecare (…) L-am văzut că se vorbea cu cineva și să-mi dea 10-20 de lei să se filmeze, să mă umilească. Nu vreau să fiu înțeles greșit, dar am dreptul să-mi spun adevărata mea părere. Nu voi accepta niciodată, pe nicio sumă de bani, să fiu umilit sau să poată să creadă cineva că poate să mă cumpere. Nu sunt genul de om. Pentru toți cei care spuneți ai uitat…”, a spus Bogdan de la Ploiești pe TikTok.

Vezi și DE CE NU VREA BOGDAN DE LA PLOIEȘTI SĂ SE CĂSĂTOREASCĂ: „TREBUIE SĂ JURI NIȘTE LUCRURI!”

Ce tarife au Theo Rose și Bogdan de la Ploiești?

Fac spectacol și împreună, și separat! Theo Rose și Bogdan de la Ploiești sunt doi artiști din România foarte respectați, apreciați și ascultați. Cei doi au un public numeros.

Pentru cei care își doresc ca Theo Rose să le cânte la nuntă, aceștia trebuie să scoată din buzunare, pentru o reprezentație de 45 de minute, suma de 4000 de euro. Iar, în cazul lui Bogdan de la Ploiești, mirii trebuie să plătească 3000 de euro, tot pentru intervalul de 45 de minute.

Multă vreme au existat numeroase speculații despre o posibilă relație între Theo Rose și Bogdan de la Ploiești. După ce au scos o serie de melodii împreună toată lumea a văzut că între cei doi există o chimie aparte și se așteptau ca o relație să înceapă. Însă, cei doi au negat mereu ipotezele amoroase apărute pe seama lor și au declarat că sunt prieteni și colegi, nimic mai mult.

Sursă foto: arhivă Cancan