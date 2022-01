Dan Capatos face lista invitaților care i-au adus cele mai mari audiențe! Pe ce locuri se clasesază Bianca Drăgușanu, Serghei Mizil sau Oana Zăvoranu…

Cel ce se descrie drept ultimul realizator de late night show din România, Dan Capatos, deplânge lipsa concurenței de pe piața media din România, însă vorbește deschis despre cei ce l-au inspirat în realizarea formatului existent deja de aproape treizeci de sezoane. Într-un interviu acordat exclusiv pentru CANCAN.RO, jurnalistul întocmește și o listă a invitaților care au potențat audiențele încă de pe vremea formatului “ Un show Păcătos”.

După mutarea la Antena Stars și rebranding-ul suferit de emisiunea pe care o prezintă, Dan Capatos nu se sfiește să reliefeze diferențele dintre show-urile realizate în Statele Unite ale Americii, incomparabil superioare celor ce se difuzează în Europa. În aceeași măsură, moderatorul face radiografia televiziunii actuale, asumându-și meritele pentru cifrele pe care le obține în fiecare seară, cifre care l-au făcut să reziste de-a lungul anilor.

Bianca Drăgușanu, Serghei Mizil și Oana Zăvoranu, invitații cu cele mai mari audiențe

Așa cum afirmă chiar Dan Capatos, invitații care s-au perindat de-a lungul timpului prin platoul emisiunilor sale, au un aport crucial pentru serile câștigate în fața concurenței care s-a tot schimbat, pe diferite posturi de televiziune.

Privind retrospectiv, prezentatorul constată că mulți dintre cei pe care i-a difuzat pe micul ecran au trecut în neființă, vectorii constanți de imagine rămând, însă, fideli invitațiilor acestuia:

“Așa “overall” sunt într-adevăr invitați specifici perioadelor respective. Dacă în primele sezoane rupeam audiențele cu Nikita, cu Tarky, cu Naomi, cu toată “grădina zoologică” pe care o generau vremurile alea, constant vectori de audiență au fost Serghei, Oana Zăvoranu, a fost Bianca cu toate scandalurile ei cu Cătălin Botezatu, cu Cristea, cu tot ce-a însemnat viața ei sezoane întregi. Loredana Chivu, că aici a început și a continuat nebunia la Kanal D cu tot scandalul ei cu Leo de la Strehaia, plus foarte mulți de moment. Uite, Marcel Toader, un sezon întreg am ținut scandalul lui cu Gabi Cristea, cu toate dezvăluirile din mariajul lor”.

“Au mai fost foarte mulți, mi-e greu să-mi mai amintesc. Uite scandalul cu, îmi amintesc numai de morți, săracii, Israela, am ținut un sezon cel puțin și cu ea. Au mai fost Adriana Bahmuțeanu cu Silviu, nopți întregi, zeci de nopți, dar constant de atunci, din negura vremurilor până acum, Bianca, Serghei, Oana, cei care încă mai vin și acum pe la emisiune”, a continuat Dan Capatos.

( CITEȘTE ȘI: CU CINE A PLECAT ALEX BODI ÎN VACANȚA DIN BAHAMAS? DAN CAPATOS DETONEAZĂ BOMBA: „STĂ CA DISPERATA AGĂȚATĂ DE BODI PRIN CLUBURI” )

Florin Călinescu, pionierul show-ului de noapte în România

Fostul șef de la „Playboy” a debutat cu „Un Show Păcătos” în timpul supremației lui Dan Diaconescu și a „serialului Elodia”, însă cel pe care îl nominalizează drept deschizător de drumuri în ale formatelor nocturne este nimeni altul decât Florin Călinescu, actualmente prezentator al show-ului ce îi poartă numele, pe “Prima Tv”.

Chiar dacă departajarea dintre industria românească și cea din Statele Unite ale Americii este una clară pentru Dan Capatos, acesta consideră, totuși, că Florin Călinescu a făurit un produs calitativ, comparabil cu cele „de afară”:

“ România nu a avut niciodată, poate de la Florin Călinescu, singurul care se apropia de un late night show precum cele din America, pentru că ne raportăm la ele, ei au dat tonul. Late night show-uri sunt multe în Europa, dar făcute super șmecher sunt alea din SUA, și atunci „Chestiunea Zilei” semăna foarte mult cu late night show-ul american clasic, dar de atunci încoace, nu cred că putem spune că am avut un late night show cu adevărat, respectând rețeta late night show-ului de acolo”.

“ Am avut niște emisiuni de noapte, că s-au numit și la noi așa, ok, pentru că erau plasate în grilă la o asemenea oră care permitea această denumire. Și-au mers, da, au mers chiar foarte bine, pe parcurs au murit multe și am rămas doar unul. Genul de show de noapte n-o să îl reneg niciodată, pentru că l-am făcut și l-am făcut fără lipsă de modestie cel mai bine, asta matematic vorbind, sunt totuși în sezonul 29. E clar că ne țin performanțele în viață, dar îmi pare rău că am rămas singur, întotdeauna e bine să ai la cine să te raportezi, să ai cu cine să concurezi, să existe genul ăsta de competiție, pentru că apare o blazare, o autosuficiență și implicit un produs care să nu mai intereseze oamenii”, a mai comentat Dan Capatos, despre lipsa concurenței, ce ar putea deteriora calitatea produselor media autohtone.

( VEZI ȘI: CE ÎL FRĂMÂNTĂ PE DAN CAPATOS LA TREI ANI DE CÂND A TRECUT PE LÂNGĂ MOARTE. CELEBRUL MODERATOR ȘI-A „EXORCIZAT” FRICILE )

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursa Foto: instagram.com