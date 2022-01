Cu cine a plecat Alex Bodi în vacanța din Bahamas? Dan Capatos detonează bomba: „Stă ca disperata agățată de Bodi prin cluburi”

Dan Capatos o desființează public pe Ema Uta! Prezentatorul de la XNS spune despre make-up artistă că s-a „agățat” întenționat de Bodi, sugerând că aceasta l-ar fi vânat astfel încât să fie cu el.

Dan Capatos o consideră pe Ema Uta o femeie disperată, care este dependentă de atenția lui Alex Bodi. Recent, cuplul a făcut mai multe poze în Bahamas, în același cadru de vis.

‘N-am văzut în viața mea femeie mai disperată! Când vă ziceam eu ca Ema Uta stă ca disperata agățată de Bodi prin cluburi…pe spate lui stătea femeia, agățată! Eu niciodată nu mă înșel la femei! Mă înșel eu vreodată? E disperată după Bodi! Și uite-i acum împreună în Bahamas’, a declarat prezentatorul de la Antena Stars.

Daria Radionova s-a despărțit de Bodi

În timp ce iubita lui se afla la Londra, Bodi ar fi plecat cu Ema Uta în insulele Bahamas. Make-up artista acceptând, astfel, rolul de amantă. Fostul soț al Biancăi Drăgușanu i-ar fi spus iubitei că se află în Africa.

„Am ştiut de la început că nu a fost în Africa. Nu am vrut să fac scandal. Doar m-am uitat la circ cu mama mea şi am râs în fiecare zi din ce în ce mai mult de felul în care minţea şi inventa poveşti amuzante. El a făcut aceste jocuri înainte şi le va face din nou, chiar dacă a jurat în faţa lui Dumnezeu pe copiii lui că nu vorbeşte cu alte femei. Acesta este stilul lui. Ce a făcut nu este o surpriză. Nu femeile sunt problema. Problema este el şi niciodată nu se va schimba. Şi dacă ar fi cu Regina Elisabeta, tot ar înşela-o cu o menajeră’, a spus Daria pentru Spynews.