Incredibil! Ce a găsit un român din Spania într-un tomberon de gunoi: „Am fost șocat”

Un bărbat din Spania a făcut o descoperire incredibilă, în timp ce căuta prin gunoaiele dintr-un tomberon din apropierea casei sale. Acesta a rămas șocat și a cerut imediat ajutorul pentru a alerta oamenii legii cu privire la conținutul coșului de gunoi.

Cetățenii din Barcelona au rămas șocați în momentul în care au aflat ce descoperire macabră a fost făcută la numai câțiva metri de locul în care se aflau mai mulți copii. Cel care a dat alarma a fost chiar un român care obișnuia să caute prin gunoaie, în speranța că va găsit lucruri de valoare pe care să le folosească.

Ce conținea tomberonul deschis de românul din Spania

Potrivit primelor informații oferite de oamenii legii, în interiorul tomberonului s-ar fi aflat un geamantan cu un trunchi de om învelit într-o pungă de plastic. Dacă la prima vedere se credea că este vorba despre o glumă, ulterior s-a descoperit că este o componentă a unui corp uman care a fost golită înainte de a fi aruncată de toate organele.

Oamenii legii au venit imediat la fața locului, mai ales că în zonă se află un complex rezidențial foarte important. Încă nu se cunosc foarte multe informații despre acest caz, deoarece tomberoanele fuseseră golite cu o seară înainte. Este cert faptul că cine a apelat la o asemenea crimă nu locuiește prin apropiere, deoarece ar fi știut că gunoiul nu este ridicat și pe timp de zi.

O persoană care se afla în apropierea românului din Barcelona a vrut să verifice înainte de a suna la poliție și să vadă dacă este sau nu vorba despre o persoană ucisă. În momentul în care a văzut conținutul geamantanului din tomberon a rămas șocat.

„La început am crezut că sunt haine înăuntru, dar când m-am uitat mai atent am văzut un trunchi gol, al unui bărbat alb… Am fost şocat”, a declarat un martor, alertat de românul care a făcut sinistra descoperire.