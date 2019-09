Incredibil ce a povestit Gheorghe Dincă în celulă: „Bă, băieți…” Continuarea întrece orice imaginaţie

Gheorghe Dincă, inculpatul care a recunoscut că le-a ucis pe Alexandra Măceşanu şi Luiza Melencu, s-a confensat în arest colegilor de celulă. Jurnalistul de investigație Ovidiu Zară a prezentat în exclusivitate la Antena 3, informații cu privire la confesiunile pe care acestea le-a făcut în arest.

Acesta a subliniat că inculpatul Dincă are două personalități. În fața autorităților are o personalitate ce denotă un om obosit, umil, dar fără regrete. Însă, în fața celorlalți acesta se prezentă ca un „munte de om”, un om foarte puternic.

„S-a confesat spunând: Băi, băieți, când arzi un cadavru flăcările sunt de doi metri, sunt niște flăcări foarte mari. Dacă ceea ce spune Dincă este adevărat, coroborăm cu ceea ce am constatat la fața locului pe teren. Am întrebat atât vecinul din stânga și din dreapta în momentul în care am fost la Caracal. Nimeni nu a sesizat niciun dram de fum, deși foarte mulți jurnalițti au spus că a fost fum. Asta mă duce la ideea că Gheorghe Dincă fabulează”, a declarat Ovidiu Zară.

Cazul disparițiilor adolescentelor din Caracal

Vă reamintim că Alexandra Măceșanu, originară din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a fost răpită de Gheorghe Dincă miercuri, 24 iulie. A doua zi după ce a dispărut, adolescenta a reușit să sune de trei ori la serviciul unic de urgență, însă, salvatorii nu au reușit să o ia din Casa Groazei din Caracal.(VEZI ȘI: CAZUL CARACAL! VIOREL CATARAMĂ A PUS LA BĂTAIE 100.000 DE EURO! CREDE CĂ LUIZA ŞI ALEXANDRA NU SUNT MOARTE)

Copila ar fi împlinit 16 ani pe 15 septembrie, însă, la aproape două luni de la dispariția sa, anchetatorii nu au reușit să afle ce s-a întâmplat, de fapt, cu trupul său. Cu câteva luni înainte ei, monstrul de 66 de ani a răpit-o pe Luiza Melencu, o fată de 18 ani. Ea a fost luată la ocazie de Gheorghe Dincă pe 14 aprilie și de atunci nimeni nu a mai văzut-o. Ieri, Luiza Melencu ar fi început clasa a XII-a la Colegiul Tehnic “Costin D. Neniţoiu” din Craiova, însă… în locul ei, la festivitate au fost doar mama și bunicul, care au transmis mesaje sfâșietoare. Luiza Melencu s-a născut pe 2 decembrie 2000.