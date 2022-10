Incredibil! Ce decizie a luat un bărbat, după ce a aflat că fiica sa are cancer în stadiul terminal

Un tată care a aflat că fiica sa are cancer în stadiu terminal a uimit pe toată lumea în momentul în care și-a făcut publică povestea. Iată cum a reacționat bărbatul în momentul în care a aflat că adolescenta consumă droguri.

Postarea făcută publică de bărbat a atras atenția multor persoane, mai ales după ce au citit cu atenție spusele acestuia. Mulți au fost împotriva gestului făcut de el, în timp ce unii l-au susținut, dată fiind situația.

Cum a reacționat bărbatul în momentul în care a aflat că fiica sa consumă stupefiante

Bărbatul își începe povestea, explicând că în urmă cu 3 luni, a aflat că fiica sa de 16 ani a aflat că are cancer în stadiu terminal. Astfel, după ce familia a încercat o mulțime de tratamente care nu au funcționat, au luat decizia de a se bucura de ultimele momente petrecute împreună. Într-una din seri, mama tinerei a descoperit în camera sa câteva grame de marijuana, o țigară electronică și alcool, ceea ce a determinat-o să aibă o discuție serioasă cu aceasta.

Adolescenta de 16 ani a recunoscut că a încercat aceste vicii, deoarece își dorea ca înainte de a muri să știe care sunt lucrurile de care colegii săi se bucură atât de mult. Tatăl fetei mărturisește că este de acord cu consumul de marijuana, deoarece și el mai apelează la acest lucru din când în când. Însă, mama acesteia nu a privit cu ochi prea buni situația.

„Eu nu sunt împotriva drogurilor, având în vedere că trăim într-un stat în care acest lucru nu este ilegal. Fumez, dar nu electronice, beau și, ocazional, îmi rulez câte un joint. În mod normal, nu aș vrea să-mi văd copiii inhalând sau înghițind așa ceva, dar am crezut că pot face o excepție, ținând cont de circumstanțe.

Soția mea nu este de acord. Ea bea doar un pahar de vin din când în când și nu-i place nicotina sau marijuana. După o conversație, am decis să îi permit să consume ce vrea sub supravegherea mea, dar am pus o condiție: să cumpere stupefiantele din magazine și nu de la dealeri de stradă”, a scris bărbatul pe rețelele de socializare.

Ce părere au oamenii care au aflat povestea familiei

În încheierea postării de pe Reddit, bărbatul a dorit să știe ce părere au oamenii despre inițiativa sa. Mulți dintre cititori l-au mustrat pentru că i-a permis fiicei sale să încerce lucruri atât de nocive, în timp ce alții i-au dat dreptate și l-au susținut.

„Las-o să aibă un pic de libertate de acțiune și nu-i mai controla alegerile în acest fel. Sprijiniți-o și gândiți-vă ce experiențe ar dori cel mai mult să bifeze, cât timp mai are energie”, „O să moară tânără? Las-o să facă tot ce vrea. Pe bune”, „Aș lăsa-o să ia heroină dacă ar suferi de cancer și ar fi pe moarte”, au fost doar câteva dintre comentariile internauților.