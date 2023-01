Incredibil! Ce i s-a întâmplat unui bărbat care a jucat la tombolă cu câteva zile înainte de Crăciun

Un bărbat care a jucat la o tombolă unde trebuia să achite o sumă destul de mare de bani a avut parte de o surpriză incredibilă cu câteva zile înainte de Crăciun. Acestuia nu i-a venit să creadă în momentul în care a văzut ce mesaj a primit pe telefon.

Cu siguranță există o mulțime de persoane care speră să se îmbogățească sau să câștige diferite premii la concursuri sau tombole, însă, de puține ori aceste lucruri se și întâmplă. Totuși, un bărbat de 52 de ani și-a încercat norocul înainte de Crăciun în speranța că va primi un cadou special.

Ce a primit bărbatul care a jucat la tombolă înainte de Crăciun

Shaun Ellion este numele celui care a obținut titlul de „cel mai norocos om din lume”, după ce a câștigat două mașini luxoase în numai două zile. Nimănui nu i-a venit să creadă în momentul în care norocosul a anunțat ce câștiguri are în urma celor 19 dolari pe care i-a cheltuit la tombolă.

„Nimeni nu m-a crezut când am câștigat prima mașină, și cu siguranță nu m-au crezut când am câștigat-o și pe cea de a doua. Să câștig una a fost ciudat, dar să câștig două chiar și pentru mine e de necrezut”, a declarat Ellion, conform tabloidului britanic DailyStar.

Bărbatul a obținut un Audi Q7 și un Mercedes AMG CLA cu câteva zile înainte de Crăciun. Ambele vehicule valorează în acest moment în jur de 67.000 de dolari. Totuși, pentru că nu are ce face cu două mașini, norocosul a vândut Mercedesul și a rămas cu un Audi de toată frumusețea.

„Nu mi-a venit să cred, abia când am verificat site-ul mi-am dat seama că de fapt am câștigat. Două zile mai târziu, în timp ce le explicam câtorva prieteni cum intri, am primit o notificare să spun că o altă mașină tocmai venise la Storm Competitions și mai erau doar două ore până la tragerea la sorți. M-am culcat, nici nu m-am gândit la asta, cel puțin până când m-am trezit dimineața să merg la serviciu și mi-am verificat telefonul, am avut câteva apeluri ratate de la Storm Competitions”, a mai explicat Shaun Ellion.