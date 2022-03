Incredibil! Ce s-a ales de un tanc rusesc după o explozie

Imaginile care surprind un tanc rusesc T-72B au ajuns virale pe internet. Părțile componente ale acestuia au ajuns și la zeci de metri distanță de la locul exploziei.

Pagina de Twitter Oryx este unul dintre cele mai credibile instrumente de transmitere a situației din Ucraina, de la începutul invaziei. Aceștia au publicat recent imagini care surprind un tanc rusesc T-72B care a trecut printr-o explozie. (CITEȘTE ȘI: VIDEO Există cale de mijloc pentru Putin? Fost șef al SIE: „Nu-și poate permite să pară slab. Știe că, dacă nu mai este omul cel mai puternic…”)

Conform specialiștilor, tancurile rusești sunt predispuse la explozii deoarece muniția pe care o transportă nu este ținută corespunzător. Aceasta ar trebui depozitată în compartimente speciale, după cum este cazul celor occidentale. Din cauza loviturilor externe pe care le primesc, obuzele din interior pot exploda, după cum este posibil să se fi întâmplat și în cazul de față.

„Asta este tot ce a rămas dintr-un tanc principal de bătălie al Armatei Ruse după o detonare catastrofală”, spune contul de Twitter Oryx despre bucățile din tancul rusesc.

Contul Oryx este o sursă de încredere cu privire la pierderile pa care le-a suferit armata ucraineană. Tot ce comunică deținătorii contului poate fi confirmat, prin intermediul imaginilor.

#UkraineWar: All that remains of a Russian Army T-72B MBT after suffering a catastrophic detonation. pic.twitter.com/I7mbxeamv8

— Oryx (@oryxspioenkop) March 25, 2022