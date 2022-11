Incredibil! Ce s-a întâmplat cu o româncă, după ce a primit în casa ei o familie de refugiați ucraineni: „Mă duc la poliție”

O bucureșteancă a avut parte de o surpriză neplăcută în momentul în care a ales să găzduiască, în apartamentul pe care îl deține, o familie de ucraineni. Dacă la început totul a decurs normal, ulterior, lucrurile au degenerat atât de tare, încât, a fost nevoie de intervenția poliției.

O femeie cumsecade, proprietara unui apartament în București, a dorit să facă un gest frumos pentru o familie formată din doi adulți și patru copii, din Ucraina. Bucureșteanca le-a pus la dispoziție o locuință dotată cu absolut tot ceea ce aveau nevoie, însă, se pare că pentru familia respectivă nu a fost suficient, astfel că, au plecat fără explicații.

Ce a pățit o româncă, după ce a cazat o familie de ucraineni în apartamentul său din București

Proprietara și-a spus povestea pe rețelele de socializare, în speranța că va trage un semnal de alarmă pentru toți cei care se află în aceeași situație. Femeia a explicat faptul că familia, pe care o găzduia, a cerut să i se dea banii din partea statului, însă, nu a așteptat ca demersurile să fie făcute până la capăt.

„După o perioadă de ședere, am fost întrebată dacă le aloc cei 20 de lei/zi, desigur, le-am zis că, dar, încă, nu au intrat banii și că atunci când vor intra, am să îi anunț. La scurt timp după aceea, primesc un mesaj cum că ei părăsesc locuința și că vor să lase undeva, oriunde cheia. Îi explic, că în următoarele 2 zile am drum la București și vin la apartament să preiau cheia și apartamentul, pentru a verifica dacă este totul ok”, și-a început povestea proprietara din București.

Deși a crezut că lucrurile s-au lămurit și că va avea ocazia să intre în posesia apartamentului, proprietara s-a trezit, în următoarea dimineață, blocată pe toate rețelele de socializare, acolo unde ținea legătura cu ucrainenii. În cele din urmă a reușit să îi găsească pe cei care i-a găzduit, și, care i-au transmis că au plecat deoarece nu au primit cei 20 de lei/zi.

„M-a aburit că lasă cheia la cineva, de la centru din Gara de Nord, din nou surpriză, nu a lăsat nimănui cheia. Mă duc la poliție pentru a intra în locuința mea, în prezența unui organ competent”, a susținut proprietara.

Cum s-a terminat totul

Pentru a-și putea recupera cheia de la apartament, femeia în cauză a fost nevoită să apeleze la poliție. În cele din urmă, la o zi distanță de toată întâmplarea, proprietara a reușit să își recupereze cheia, de la o persoană care nu locuise în apartamentul respectiv.

„Azi am fost la Gara De Nord unde nimeni nu știa nimic, nu a dorit să vină personal să îmi dea cheia și să îi înmânez banii. Am recuperat cheia de la o fetiță de 15-16 ani, care nu era din familie și nu o cunosc”, a încheiat proprietara.