Povestea emoționantă a Irinei, o mamă din Ucraina care a fugit cu cele două fiice în Franța: “Am părăsit Odessa, dar inima noastră a rămas acolo”

Irina și cele două fiice ale ei, Anna și Mariana, au fugit din Oseda, pe măsură ce atacurile rușilor s-au intensificat. Au reușit să ajungă în Franța, dar inima lor a rămas în Ucraina, țara aflată de câteva zile sub bombardamente.

Presa din Franța prezintă povestea Irinei, o mamă refugiată în Saint-Pierre-de-Mons, lângă Langon. Femeia și fiicele ei au ajuns pe 7 martie în Hexagon, după ce au călătorit aproape 3.000 de kilometri prin Europa.

“Este o alertă pentru un bombardament aerian lângă Odessa”, spune femeia, potrivit jurnaliștilor de la actu.fr.

(VEZI AICI: CE DREPTURI VOR AVEA COPII REFUGIAȚI DIN UCRAINA. CE SPUN AUTORITĂȚILE DIN ROMÂNIA)

Pentru a ajunge la familia lor stabilită în Franța, cele trei femei au trecut prin România, Ungaria, Slovacia, Austria și Italia.

“Am plecat din Odessa, dar inimile noastre au rămas acolo”, spune, cu lacrimi în ochi, Irina. Bonya, pisica familiei, a luat și ea parte la această călătorie.

“Noi suntem norocoase. Pentru că am plecat știind unde mergem. Mulți dintre compatrioții noștri se îndreaptă spre necunoscut. De Crăciun îmi pusesem o dorință. Doream să ajung în Franța. Nu credeam că va fi atât de repede și în aceste condiții”, relatează Anna.

O mamă din Ucraina a fugit cu cele două fiice în Franța. “Ne-am gândit că Putin vrea să specie oamenii. Și apoi…”

Manager de proiect cultural și pasionată de cinema, Anna nu va uita niciodată momentele prin care a trecut după ce rușii au invadat Ucraina.

“Am fost la Kiev pentru muncă. Am auzit sirenele antirachetă. Iubitul meu a spus: Cred că se întâmplă ceva rău. Până în ultima clipă, nimeni nu a crezut. Ne-am gândit că Putin vrea să sperie oamenii. Și apoi…”, mai spune tânăra printre lacrimi.

La Kiev, Anna a fost martoră la scene care au marcat-o pe viață.

“Oamenii s-au refugiat în metrou, cu copiii. Am decis să mergem la Odessa. O călătorie de aproximativ 470 de kilometri. Odată ce am ajuns acolo, alături de familia mea, am realizat plase de camuflaj, destinate armatei ucrainene și civililor care urmează să își apere pozițiile”, mai spune tânăra.

(NU RATA: UN HOTEL DE PATRU STELE DIN SUCEAVA S-A TRANSFORMAT ÎNTR-UN ADĂPOST PENTRU REFUGIAȚII DIN UCRAINA, DAR ȘI PENTRU ANIMALELE LOR DE COMPANIE)

Irina, Anna și Mariana nu au, încă, idee când vor reveni acasă. Până atunci, Anna vrea să ajute și va juca rolul intermediarilor pentru primirea refugiaților ucraineni.

“La rândul meu, vreau să ajut oamenii”, anunță tânăra curajoasă, potrivit stiridiaspora.ro.