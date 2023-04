Incredibil! Cum arată o zi normală din viața gemenelor siameze Carmen și Lupita Andrade: ”Am primit mesaje de la tipi cu fetișuri”

Povestea siamezelor Andrade a făcut înconjurul lumii! Nici măcar medicii nu le-au dat vreo șansă la viață, însă ele au dovedit că minunile chiar există. Carmen și Lupita au ajuns la 22 de ani, însă mulți oameni se întreabă cum se descurcă gemenele siameze, dar și cum reușesc să aibă o viață normală.

Deși pare greu de crezut, Carmen și Lupita Andrade duc o viață normală, atât de normală, încât mulți se întreabă cum reușesc să meargă la shopping, să șofeze, ori să aibă întâlniri.

Povestea gemenelor siameze a făcut înconjurul lumii

În cadrul unui interviu, gemenele siameze au declarat că împart același trunchi, ficat, sistem reproducător și sistem digestiv. Au câte două brațe, două picioare, iar dacă s-ar pune problema unei separări, cel mai probabil, fie una dintre ele ar muri, fie amândouă. În toți acești ani, siamezele și-au format o viață la dublu. Ce înseamnă asta? Surorile duc o viață normală, au reușit să obțină permisul de conducere, merg la shopping și la întâlniri.

Vezi și: ÎNTÂMPLARE HALUCINANTĂ ÎN SECTORUL 6 DIN BUCUREŞTI! CE A GĂSIT UN BĂRBAT PE PARBRIZUL MAŞINII SALE. FOTO

„Dacă am face o operație de separare, fie una dintre noi ar muri, fie amândouă am muri, fie am ajunge la terapie intensivă și nu am mai ieși niciodată de acolo”, a spus Lupita într-un interviu pentru Today.

Mulți oameni se întreabă cum decurge viața lor amoroasă. Ei bine, Carmen chiar este într-o relație de aproximativ 3 ani, cu un bărbat. De cealaltă parte, Lupita a dezvăluit că este asexuală, însă își dorește ca sora sa, Carmen, să se stabilească la casa ei și să-și întemeieze o familie. Persoanele asexuale nu simt atracție față de bărbați sau femei și nici nu simt nevoia de a întreține raporturi sexuale: „Sunt asexuală, dar vreau ca sora mea să se stabilească la casa ei. Știu că asta este important pentru ea”, a mărturisit Lupita.

Cum a început povestea de dragoste dintre Carmen și iubitul ei? Faptul că nu a încercat niciodată să ascundă că are o soră siameză, se pare că, a atras o mulți bărbați curioși, însă Daniel a fost mai special și a simțit din prima că el este bărbatul alături de care își dorește o relație.

”Nu am încercat niciodată să ascund faptul că am o soră siameză, ceea ce însemnă că am primit o mulțime de mesaje de la tipi cu fetișuri. Am știut de la început că Daniel era diferit de ceilalți. Suntem împreună de doi ani și jumătate și am discutat despre logodnă, dar mai întâi vrem să trăim împreună. Daniel și sora mea se înțeleg foarte bine.

Uneori mă simt prost pentru că vreau să petrec atât de mult timp cu Daniel. Așa că încercăm să facem compromisuri. De exemplu, o lăsăm pe Lupita să aleagă la ce restaurant ieșim sau ce activitate vom face”, a mai spus Carmen.

Dacă pe plan sentimental lucrurile sunt aranjate, pe plan profesional, Carmen învață din greu pentru a ajunge asistentă veterinară, iar Lupita visează să ajungă scenarist de comedie.