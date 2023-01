Incredibil! De ce n-a mai susținut Tzancă Uraganu concertul de Revelion: ”Asta a fost problema!”

În noaptea dintre ani, Tzancă Uraganu trebuia să susțină un concert la Maramureș. Evenimentul fusese stabilit cu un an înainte, motiv pentru care fanii erau convinși că manelistul își va face simțită prezența pe scenă, dar nu s-a întâmplat astfel. La câteva zile distanță, cântărețul a dezvăluit care este motivul real pentru care nu s-a prezentat la cântare.

Velcu Andrei, cunoscut sub numele de Tzancă Uraganu, este unul dintre cei mai în vogă artiști ai momentului. Din această cauză, are o mulțime de fani care îi vin la concerte. Chiar de Revelion trebuia să vină să cânte la Maramureș, dar nu a mai ajuns la destinație. În cadrul unui interviu, artistul a dezvăluit care este motivul pentru care nu s-a prezentat.

Tzancă Uraganu spune motivul pentru care nu a ajuns la Maramureș

Artistul avea nevoie de avion pentru a ajunge la Maramureș, dar n-a reușit să rezolve acest aspect cu organizatorii. Ca urmare, nu a fost cu putință să vină pe scenă pentru că avea un concert chiar pe 1 ianuarie, în Capitală.

„Trebuia să ajung la Maramureș, eu am vorbit cu patronul de acolo care avea localul respectiv unde trebuia să cânt și i-am spus mai din timp, pentru că noi am vorbit de aproape un an despre Revelionul acesta la care trebuia să cânt.

I-am spus exact așa: «Dacă nu găsesc avion, nu o să pot ajunge» Și el a spus: «Nu e problemă, noi hai să facem anunțul, toate demersurile pentru că trebuie să găsim avion». Eu pe 1 ianuarie trebuia să fiu în București să cânt undeva și pe 31 era vorba să plec de aici la Maramureș. A zis că în caz că nu găsim, vedem noi cum facem. Deci, omul știa exact despre ce este vorba. Nici nu s-a pus problema că am fost neserios. Chiar și omul a postat mesajul meu, a înțeles, pentru că am vorbit de la început. Nu am avut avion pe data de 31 și pe 1 și nu am putut să ajung. Asta a fost singura problemă”, a declarat Tzancă Uraganu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

