Incredibil! O mamă din Cluj caută un loc unde „sărăcia e marea”. Vrea să îi de fiicei sale de cinci ani o lecție: „Să vadă că mulți nu au jucării sau ce mânca”

Unele dintre noile metode de parenting sunt destul de ciudate, sau sunt înțelese destul de greșit de către părinți. Anunțul unei mame din Cluj, care vrea să îi dea fiicei sale o lecție, a stârnit revoltă în mediul online. Femeia a avut o idee cel puțin inedită despre cum să își învețe fiica să aprecieze mai mult ce are.

Pe un grup de mămici din Cluj a apărut un anunț bizar. O femeie caută un loc unde este „sărăcie mare”. Așa că a postat un anunț în mediul online și a spus că este în căutare de „sărăcie”, în apropierea Clujului. Motivul pentru care este interesată de asta este și mai bizar. Se pare că femeia intenționează să își ducă fiica, de numai cinci ani, în casa unor oameni săraci pentru a îi arăta că unii o duc mult mai rău și a o învăța să aprecieze mai mult ceea ce are.

„Salutări. Aș dori să-mi recomandați un loc unde e sărăcia mare. Să nu fie foarte departe de Cluj. Mulți posibil să aveți o reacție ciudată sau rea, dar așdori să-mi duc fata (5 ani) să vadă că sunt mulți copii care nu au jucării, nu au ce mânca etc. La orice mâncare zice bleah, nimic nu e bine. Degeaba îi explic că mulți copii nu au cât are ea și multi ar fi fericiți să mănânce ce nu mănâncă ea! Vreau să vadă cu ochii ei! Poate se schimbă atitudinea ei. Mulțumesc!”, este anunțul mamei din Cluj.

„Să facem o expoziție de săraci”

Așa cum era de așteptat, anunțul femeii a devenit viral și multă lume a reacționat. Cei mai mulți dintre internauți au criticat-o aspru pe femeie. I-au reproșat lipsa de empatie și au avut multe de spus despre felul în care încearcă să își educe fetița.

„Oare își imaginează că or să meargă cu mașina lor fancy în zona cu sărăcie, or să o lase în parcarea încăpătoare și vor intra din curte în curte, ca într-o grădina zoologică, eventual în casele oamenilor, observând cum se comportă săracii în mediul lor natural, iar amărăștenii nici măcar nu or să îi bage în seamă, continuându-și rutina?”, a spus unul dintre internauți.

„Eu zic să facem o expoziție de săraci unde bogații să vină cu copiii, să vadă cum e cu sărăcia. Ca la muzeu sau ca la grădina zoologică. În loc să duci copiii la grădina zoologică să vadă maimuța, îi duci să vadă săracii. Doamne ferește, ce gândire”, a spus un altul.

„Pe cuvântul meu de parentingul modern nu e cea mai idioată chestie. Văd și în cercul meu de oameni cum se transformă în niște idioți absoluți. Șterge copilul cu ei pe jos la nici 2 ani”, a fost părerea unui alt internaut.

