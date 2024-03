CANCAN.RO detonează o nouă BOMBĂ, după ce, în urmă cu o zi, vă prezenta imagini cu Raluca Pastramă ținându-se de mână cu noul ei iubit, care, însă, se afișase și cu Ramona Olaru. Tot ținându-se de mână! Iar ultima dezvăluire este făcută de o tânără, care spune, preferând, deocamdată, anonimatul, că iubitul celor două este, de fapt, al ei!! Un adevărat patrulater amoros pe care chipeșul misterios l-a ”jonglat” cu măiestrie. Până acum. Avem detalii uluitoare, pe care a treia femeie apărută în peisaj le dezvăluie, în exclusivitate.

Raluca Pastramă nu a semnat, încă, actele divorțului de Ibrahim, dar când Cupidon a săgetat-o, nu a mai ținut cont de nimic. A ieșit, de mână, cu cel pe care îl ”renegase” la un moment dat, atunci când îl văzuse, în CANCAN.RO (Vezi AICI detaliile), alături de Ramona Olaru. Fericire mare am suprins pe chipul ”fostei” lui Pepe, care avea să înnopteze în patul noului ei iubit (Vezi AICI totul). Doar că o a treia femeie intervine în siropoasa poveste.

Iubitul Ralucăi Pastramă, pus la zid de o tânără: ”Mi-a propus să mergem în vacanțe!”

Sub protecția anonimatului, tânăra a povestit că a rămas fără glas atunci când o prietenă i-a dat vestea cea mare din CANCAN.RO, cum că iubitul ei, pe care-l cheamă Iulian, a apărut de mână cu Raluca Pastramă. Și atunci a decis să dezvăluie totul despre relația ei care abia apuca să bată luna.

A fost, zice ea, abordată pe Instagram, complimentată și, apoi, ”cerută” la plimbare. ”Ne-am cunoscut acum vreo lună, pe Instagram, m-a abordat, mi-a spus că sunt foarte frumoasă, că ar vrea să mă cunoască. Eu l-am întrebat ce anume își dorește, cum este el ca om. Mi-a spus că este foarte calm, că își dorește stabilitate, că vrea o familie, și cât mai curând asta… Mi-a propus să mergem în vacanțe. A tot insistat să ne vedem, ne-am văzut, ne-am tot văzut. Am ieșit în oraș, am dormit împreună, la el”, au fost primele declarații ale tinerei care susține că, atunci când l-a cunoscut, a crezut că Dumnezeu i-a pus mâna în cap.

”El o minte și pe Raluca Pastramă, nu numai pe mine!”

A intrat și în intimități, dezvăluind cum ar fi înnoptat la al ei iubit mai multe nopți și nici prin cap nu i-a trecut că e înșelată, deși bărbatul i-ar fi transmis că pleacă din localitate. Și era vorba fix de acele zile în care cel pe care-l considera iubit avea să se afișeze cu Raluca Pastramă.

”Noi am petrecut weekend-ul împreună. Am fost împreună vineri, sâmbătă, duminică… și mi-a zis că el nu va fi în București de luni până miercuri, că va fi plecat. Eu l-am înțeles, te gândești că o avea treabă, că și eu mai plec. Dar el, se pare, nu era plecat. Am vorbit cu el puțin la telefon, și la mesaje mi-a răspuns greu, dar am zis că are omul treabă, pentru că el s-a comportat foarte frumos cu mine. El, miercuri, când venea, trebuia să fim împreună. El nu mă minte doar pe mine, el o minte și pe Raluca Pastramă. Și cine știe câte or mai fi!?

Perna pe care a dormit astă noapte Raluca, pentru că înțeleg că ei au fost filmați ieri, oare nu miroase a parfumul meu?

Eu am mai văzut ceva în telefonul lui, mesaje cu alte femei, dar îmi spunea că sunt doar prietene, că acum mă are pe mine și nu-i trebuie altceva și uite așa.

După ce am văzut în CANCAN articolul cu el și cu Raluca Pastramă, nu l-am mai întrebat nimic, direct block! Ce să-l mai întreb?”, a încheiat tânăra.

