De asta l-a lăsat Raluca Pastramă! Ce îi făcea Ibrahim în timpul relaţiei? „Nu am rămas prieteni”

Povestea de dragoste dintre Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru s-a încheiat. Fosta lui Pepe divorțează pentru a doua oară, iar despre acest aspect vorbise chiar bărbatul alături de care se căsătorise în 2022. După aproximativ un an și jumătate de relație maritală, și-au spus „adio”. În cadrul unei emisiuni, bruneta a dezvăluit că după sărbători vor semna actele. Însă, care a fost motivul real al separării? Detaliile se află mai jos.

Raluca Pastramă și Ibrahim Ibru s-au căsătorit în anul 2022. La un an și jumătate distanță, cei doi ajung în fața notarului, pentru semnarea actelor de divorț. În cadrul unui interviu televizat, bruneta a vorbit despre separarea de Ibrahim, cel alături de care devenise, din nou, mămică. De altfel, a adus în discuție și divorțul de Pepe, care a avut loc în urmă cu 3 ani.

Fosta soție a lui Pepe a dezvăluit că despărțirea dintre ea și Ibrahim a avut loc în urmă cu un an. Pentru că nu au putut să fie pe aceeași lungime de undă, s-au separat. După sărbători, Raluca Pastramă și fostul partener se vor prezenta în fața notarului, pentru a semna actele de divorț. Nu au rămas apropiați, iar comunicarea se face prin intermediul familiei. Apoi, a adus în discuție și modul în care încercase să salveze mariajul cu artistul Pepe.

„Eu și Ibrahim ne-am despărțit de un an de zile. Nu ne-am mai înțeles deloc, avem caractere și opinii diferite. Urmează să ne întâlnim la notar după sărbători. Dacă ne înțelegem acolo e ok, dacă nu, vom înainta divorțul în instanță. Nu, nu am rămas prieteni. Comunicarea se face doar prin intermediul familiei. Ibrahim își dorea să își trăiască viața, să copilărească, eu nu mai sunt la vârsta care să îmi permită să fac acest lucru, am trei copii minunați, sunt o mamă implicată, sunt o familistă convinsă, am tras de această relație cât am putut eu, la fel cum am luptat 10 ani să salvez căsnicia cu Pepe”, a spus Raluca Pastramă.