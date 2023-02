Informația momentului pentru românii care au centrale de apartament. Va deveni obligatoriu în România

Ministrul Mediului a transmis recent faptul că românii vor avea de plătit o nouă taxă din anul 2027. Tanczos Barna a anunțat faptul că taxa pe carbon va afecta atât persoanele care au centrală la apartament, cât și posesorii de automobile. Măsura este cerută de către Consiliul Uniunii Europene.

Potrivit declarațiilor făcute de către Tanczos Barna, din anul 2027, România va introduce o taxă pe carbon, în valoare de 0,5 sau un leu pe unitatea de măsură a combustibililor fosili. Ca urmare, cei care au centrale de apartament sau mașini vor bi buni de plată.

„Europa, în momentul de faţă, a impus tuturor statelor membre o taxă nouă de carbon. Sunt două elemente: benzina-motorina, plus centrala de acasă pentru gaz sunt cele două elemente care vor fi taxate pentru a colecta pentru fondul social de climă sumele care se reintroduc în economie, sub formă de subvenție sau sub formă de sprijin pentru tranziției, pentru cumpărarea altor centrale, altor soluții, pompe de căldură, fotovoltaice etc”, a spus Tanczos Barna.

(CITEȘTE ȘI: Liderul PSD la Sinaia: „Marcel Ciolacu și PSD-ul nu măresc nicio taxă. Vorbim de impozitarea veniturilor excepționale”)

Ce se va întâmpla cu banii obținuți din taxa de carbon

Conform spuselor ministrului Mediului, taxa pe care o vor plătii românii pe carbon va deservi ca un fel de find de mediu dedicat pentru climă. Astfel, banii vor fi investiți pentru a ajuta populația.

„Dar, pentru noi, cel mai important lucru din această decizie este fondul social dedicat pentru climă. Acest fond social va asigura României un venit în plus garantat, în comparație cu contribuția. Va fi un fel de fond de mediu pe care îl folosim noi acum, dar mult mai consistent”, a declarat Barna.

(CITEȘTE ȘI: Taxă pentru deschiderea ușiii minibarului! Câți bani a plătit o turistă pentru simplul fapt că s-a uitat în minibarul din camera de hotel)