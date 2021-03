Informații șocante. Agresoarea de la Acces Direct ar fi plănuit atacul Mirelei Vaida cu alte două femei

Cazul Mirelei Vaida în care a fost atacată la Acces Direct de o femeie dezbrăcată este departe de a se încheia. Agresoarea acesteia se pare că ar fi acționat cu ajutorul altor două femei. Mai mult, în urma incidentului grav din platoul emisiunii, procurorul a luat hotărârea ca aceasta să fie anchetată pentru amenințare, nu pentru tentativă de omor, așa cum pare că s-a întâmplat.

Mirela Vaida a mărturisit din ancheta jurnalistică, că pe camerele de supraveghere din apropierea platoului Acces Direct, apar două femei care vorbesc pe rând cu agresoarea înainte ca aceasta să acționeze.

Una dintre ele a fost văzută la Iași ieri, locul natal al agresoarei, luând prânzul la un restaurant. Cea care a sunat și a mărturisit a fost chiar femeia care a servit-o în incinta localului.

De asemenea, echipa emisiunii a mers la casa unde femeia locuit, în locul unde un bărbat a luat-o în spațiu, ea fiind părăsită de părinți de mai bine de 10 ani. Acolo, bărbatul a spus despre agresoarea Mirelei Vaida că este o fire destul de pașnică și că nu ar fi putut face rău nimănui. Ba chiar mai mult, i-ar fi spus omului că va merge la București, la emisiunea prezentată de Mirela, pentru că și-a găsit părinții.

”Mi-a zis că >”, a spus gazda femeii din Iași.

Mirela Vaida a rămas traumatizată

Luni, 22 martie, Mirela Vaida a mers la poliție și a depus plângere penală împotriva agresoarei sale.

„Când am văzut că vine cineva spre mine, nu am realizat ce e, până am văzut un pietroi foarte mare ridicat spre mine şi o femeie goală, dezbrăcată complet care urla continuu: ”Să îmi dai banii, să îmi dai banii”.

Credeţi-mă că şi acum tremur, pentru că totul s-a derulat într-o fracţiune de secundă.

Norocul meu este că nu m-a nimerit şi că a spart toată sticla aceea care îmbracă podeaua platoului.

Cei de la poliţie spun că au identificat-o pe această doamnă şi că ar fi o persoană din judeţul Iaşi. Nu ştim cum a ajuns până aici, mai avea încă o sacoşă cu vreo trei-patru-pietroaie pregătite acolo în spate la intrare”, a povestit prezentatoarea TV.

CITEȘTE ȘI: Legătura neștiută dintre femeia care a vrut să o omoare pe Mirela Vaida și cuplul Vulpița-Viorel. Cum a reușit agresoarea, de fapt, să intre în platoul Acces Direct și de ce i-a cerut bani prezentatoarei