Înfrângerea cu Voluntariul i-ar putea fi fatală „Comisarului”: „Eu sunt foarte liniștit!”

Înfrângerea pe care Concordia Chiajna a suferit-o în runda a VI-a a play-out-ului Ligii I cu FC Voluntari pe teren propriu, scor 1-0, i-ar putea fi fatală lui Ion Moldovan.

Zilele tehnicianului pe banca tehnică a formației din Chiajna sunt numărate, conducerea anunțând o ședință în care se va decide dacă va continua să meargă pe mâna „Comisarului” sau va renunța la serviciile acestuia.

„Eu sunt foarte liniştit. Vă daţi seama că după atâţia ani de activitate sunt foarte liniştit. Eu şi domnul preşedinte Cristi Tănase am avut o discuţie mult mai amplă în iarnă şi am convenit să facem tot ce depinde de noi ca să salvăm echipa. În momentul în care se va ivi o situaţie în care nu putem să… Atunci normal că antrenorul se dă la o parte. Faptul că am luat gol în minutul 3 spune foarte mult despre cum a intrat echipa. Din păcate, acea fază a făcut ca rezultatul să fie în favoarea celor de la Voluntari. Ştiam şi de Bergodi că a venit la meci, ştiam şi de ce a făcut-o”, a declarat Ion Moldovan.

„Comisarul” a vorbit şi despre debutul lui Adrian Mutu pe banca tehnică a lui Voluntari.

„M-am bucurat când am avut posibilitatea să-l promovez la FC Argeş, datorită calităţilor sale. Acesta era un meci în care am încercat să aducem cele trei puncte echipelor noastre. Adi a reuşit. A fost un joc antrenant, care a plăcut ochiului. Sub acest aspect, n-am ce să le zic băieţilor. Au depus efort”, a mai spus Ion Moldovan.

În urma înfrângerii suferită pe teren propriu cu FC Voluntari, Concordia Chiajna a rămas pe locul 5 cu 19 puncte.