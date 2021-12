Îngerașul Victoria`s Secret a devenit mămică pentru a doua oară. Lindsay Ellingson a publicat primele fotografii cu noul membru al familiei

Fericire mare pentru îngerașul ”Victoria`s Secret” Lindsay Ellingson. Aceasta a născut cel de-al doilea copil și a publicat o serie de fotografii de colecție cu cel mic.

Fotomodelul în vârstă de 37 de ani și-a surprins cei aproape un milon de fani de pe Instagram și a dezvăluit primele fotografii cu noul membru al familiei, fiul ei Roen: ”Și uite așa… Roen Allen Clayton s-a născut pe 12/11 la ora 23:13. Inimile noastre sunt atât de pline și abia așteptăm să îi vedem pe Roen și Carter crescând împreună, vor fi BFFs pentru toată viața!”, a scris Lindsay în dreptul fotografiilor.

Îngerașul ”Victoria`s Secret” a născut un băiat

Fotomodelul a anunțat că așteaptă un copil în luna august a acestui an, atunci a dezvăluit că se afla deja la jumătatea sarcinii: „Carter habar nu are, dar știu că va fi un frate mai mare atât de dulce și iubitor”.

Lindsay a continuat să își țină la curent în mod regulat urmăritorii, iar familia a participat la o ședință foto în care frumoasa blondă a strălucit într-o rochie superbă și a scris la acea vreme: „Mă simt atât de binecuvântată pentru bebelușii noștri sănătoși. Portrete realizate de mama mea! Vă mulțumesc că ne-ați ajutat să împărtășim această veste.”

În mai 2020, Lindsay a povestit pentru revista ”PEOPLE” că a suferit pierderea unei alte sarcini în 2019: „Am avut o sarcină pierdută care a fost devastatoare și am simțit că organismul meu trebuie să termine ceea ce a început. Am făcut meditații ghidate ca o modalitate de a lucra la vindecare și de a manifesta acest vis. În câteva luni, am avut sentimentul că sunt din nou însărcinată”, a declarat fotomodelul.

