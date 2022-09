Banul primează! A demonstrat-o, recent, și Inna. Celebra cântăreață de muzică dance, pop și house a fost prezentă, în premieră, la un eveniment unde ai fi putut jura că nu o vei întâlni vreodată. Artista s-a pregătit temeinic pentru reprezentație și a făcut, ca de obicei, show. Pe celebra adresa [email protected] am primit imagini exclusive de la „locul faptei”. Rămâneți cu noi pentru a afla unde a acceptat „Regina vizualizărilor” pe YouTube să-și rotunjească veniturile.

Inna este una dintre cele mai populare artiste de pe mapamond, cu o carieră de succes. Cântăreața s-a lansat cu piese de influență house încă din 2008, iar de atunci ne încântă cu melodii în stiluri diverse, care i-au atras aprecierea pe plan mondial. Tomorrowland este doar una dintre marile scene ale lumii pe care artista a urcat de-a lungul timpului. Când este invitată în România răspunde, de regulă, cu plăcere, festivalurile fiind favoritele ei.

Inna, pe scenă la o nuntă. „Cea mai tare din România!”

Puțină lume și-ar fi imaginat, însă, că Inna, supranumită „Regina vizualizărilor” pe YouTube, va urca pe scenă, în România, pentru a cânta la o… nuntă!

„Miracolul” s-a produs recent, iar pe celebra adresă [email protected] ne-au parvenit și imaginile care o „incriminează” pe artistă. Înainte de reprezentație, cântăreața a ținut un scurt „speech” în fața invitaților, ocazie cu care le-a mărturisit cum a ajuns, în premieră, la un astfel de eveniment.

„Numele meu este Inna, sunt româncă, și este pentru prima dată când cânt la o nuntă. O să vă zic cum s-a întâmplat. M-a sunat agentul meu și mi-a spus: Alexandra, am un eveniment special în Iași, trebuie să mergi acolo.

Și am spus bine, bine… dar despre ce este vorba? O nuntă! Și zic: Ștefan, când vreodată am cântat eu la vreo nuntă?

Ștefan mi-a zis așa: Alexandra, nunta asta nu e doar o nuntă. E cea mai tare nuntă din România și trebuie să mergi la ea. Așa că am avut încredere în Ștefan și am venit să mă distrez cu voi. Pace!„, a spus Inna în uralele petrecăreților, potrivit imaginilor obținute de CANCAN.RO.

Inna a făcut, cu siguranță, show. Anticipăm că invitații s-au simțit perfect și s-au distrat la maximum pe melodiile care i-au adus artistei celebritatea de-a lungul timpului.

Inna, „Regina vizualizărilor” pe YouTube

Inna este una dintre cele mai cunoscute artiste pe plan mondial, fiind supranumită „Regina vizualizărilor” pe YouTube. Spre exemplu, melodia „Yalla” a strâns peste 440 de milioane de vizualizări, un record absolut. De asemenea, piesa „Sun is up” a cântăreței are peste 120 de milioane de vizualizări.

Asta în timp ce videoclipul „Nirvana” de pe YouTube are peste 110 milioane de vizualizări, iar melodia „Up” are peste 69 de milioane de vizualizări. Piesa scoasă în urmă cu un an de zile, intitulată „Flashbacks” are, în acest moment, peste 50 de milioane de vizualizări.