A scos Ferrari-ul la promenadă! Primele imagini cu Inna la volanul bolidului de sute de mii € primit cadou

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, primele imagini cu Inna în trafic, în superbul Ferrari pe care l-a primit de la Global Records, drept mulțumire că a „rupt” topurile internaționale și a devenit cea mai ascultată artistă din Europa. Ca o vedetă care se respectă, a avut și șofer personal, pe iubitul ei, Deliric. Fotografiile nu trebuie, sub nicio formă, ratate.

La finalul lunii trecute, printre râuri de șampanie la LOFT, Inna a primit o bijuterie pe patru roți, un Ferrari F8 Spider, de culoare roșie. Prețul mașinii? 350.000 de euro! Ăsta, da, cadou, nu glumă! După ce a luat cheia, artista s-a urcat la volan și a apăsat pedala până la podea. Muzica s-a oprit, iar sunetul de motor puternic, V8, i-a asurzit pe toți cei prezenți la eveniment.

Inna l-a avut pe Deliric pe post de șofer

Cu o astfel de mașină, Inna nu avea cum să treacă neobservată pe străzile din Capitală. Ce-i drept îi numeri pe degete pe cei care își permit o astfel de bijuterie. CANCAN.RO a întâlnit-o pe Inna în centrul Bucureștiului, în timp ce se plimba și se bucura de „furia roșie” care valorează o avere. Nu se afla ea la volan, ci iubitul ei, Deliric.

Acestea sunt, practic, primele imagini cu Inna, în trafic, în superbul Ferrari F8 Spider primit de la Global Records. „Regina vizualizărilor” de pe YouTube a întors, logic, toate privirile. Cei doi au fost până la Arenele Romane, Deliric conducând cu mare atenție. Lucru care nu trebuie să surprindă, având în vedere că în mâinile lui se aflau nu mai puțin de 350.000 de euro. În dreapta lui, cântăreața a fost super relaxată, semn clar că mașina este pe placul ei.

A devenit un ambasador global

Reamintim că Inna a primit „trofeul” după ce a reprezentat România la nivel internațional și a devenit un ambasador global. Tema petrecerii organizate pentru înmânarea marelui premiu a fost bazată pe cursele de mașini, un indiciu mare care probabil a îndrumat-o pe artistă către cadoul special, un Ferrari F8 Spider. Pe macheta care se afla la intrarea în LOFT era scris „Inna Race to the Top”.

Inna, „Regina vizualizărilor” pe YouTube

Inna este una dintre cele mai populare artiste pe plan mondial, cu o carieră de succes. Artista s-a lansat cu piese de influență house în 2009, însă de atunci ne încântă cu piese în stiluri diverse, care i se potrivesc ca o mănușă.

Melodia „Yalla” a strâns peste 432 de milioane de vizualizări pe YouTube, un record în toată regula. De asemenea, piesa „Sun is up” a Innei are peste 120 de milioane de vizualizări.

Asta în timp ce videoclipul „Nirvana” de pe YouTube are peste 110 milioane de vizualizări, iar piesa „Up” are peste 57 de milioane de vizualizări pe YouTube. Piesa scoasă în urmă cu un an de zile, intitulată „Flashbacks” are, în acest moment, peste 45,8 milioane de vizualizări.