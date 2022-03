Este în industria muzicală de mai bine de două decenii, dar prestațiile live par să îi dea serioase bătăi de cap iubitului Innei. Deliric recunoaște că uneori are pierderi de memorie, poate tocmai pentru că se concentrează în prea multe direcții: muzică, afacerea cu haine și relația pe care trebuie să o întrețină cu iubita celebră.

Răzvan Eremia, pe numele său real, și-a început cariera muzicală în anii ‘90, odată cu formarea grupului C.T.C. Drumul parcurs în industria showbizului nu pare să fi fost unul simplu, însă rapperul a avut mereu grijă de imaginea sa.

Pe lângă pasiunea pentru hip-hop, s-a dovedit a fi și un antreprenor inspirat, astfel încât afacerea cu haine, pe care care a pornit-o de la doar câteva modele de tricouri, a ajuns să aibă un succes răsunător.

De mai bine de un an trăiește o poveste de dragoste cu celebra Inna. Ceea ce ar fi contribuit, de asemenea, la reușita afacerii. Și asta pentru că artista nu se ferește să poarte hainele rapperului și își postează mereu outfiturile.

De curând, Deliric a recunoscut, poate și din cauza faptului că este “prins” în mai multe planuri, că nu își poate memora versurile și că, de multe ori, în timpul concertelor, are nevoie de ajutorul unui laptop. Și nu ar fi singurul “truc” al artistului.

„E de ajuns să-mi sară un cuvânt și gata”

„Hai să vă zic secretul – eu nu pot să rețin versuri! Mă, nu pot! Mă, mi-e greu! Efectiv, am în cap foarte multe din foarte multe părți. Eu aveam în spatele camerei laptopul. Și d-aia sunt cu ochelarii, ca să nu se vadă că citesc.

Eu nu știu cum, mă, băieții ăia de pe-afară le știu, mă! Și «Doctoru», el nu mai știe ce a făcut ieri, dar versurile le reține! Da, e antrenament aici! Nu, cred că e structurată altfel situația.

Eu am versuri de pe piese de le-am cântat de 70 de ori și tot mai am așa: «Măi, acolo cum era?» Nu e ideea că eu nu le rețin, dar «în alergătură» e de ajuns să-mi sară un cuvânt și gata băieți, o luăm de la început”, a pvoestit Deliric la “Bad and Boujee Podcast”.

