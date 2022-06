CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, cele mai tari imagini de la party-ul verii, organizat în cinstea Innei. Interpreta originară din Mangalia a cucerit topurile internaționale și a devenit cea mai ascultată artistă din Europa. Drept mulțumire, Global Records a cadorisit-o pe Inna cu un Ferrari de toată frumusețea.

Cântăreața a primit o bijuterie pe patru roți, un Ferrari F8 Spider de culoare roșie. Prețul mașinii nu este unul tocmai mic, aceasta valorează 350.000 de euro, are peste 700 de cai putere și atinge 100 km/h în mai puțin de 3 secunde.

Am putea spune că este o adevărată mașină de curse, alături de care Inna ar putea ajunge mai repede în orice loc al Bucureștiului și nu numai.

Inna și-a turat motorul V8 de față cu invitații petrecerii de la Loft

Cadoul a bucurat-o extrem de mult pe interpretă, care și-a manifestat emoțiile în cel mai pur mod. Printre râuri de șampanie de la Loft, locația în care party-ul a fost organizat, Inna și-a așteptat nerăbdătoare rândul pentru a urca în mașina visurilor. A primit cheia, s-a suit la volan și a apăsat pedala până la podea. Muzica s-a oprit, iar sunetul de motor puternic, V8, i-a cutremurat pe toți cei prezenți.

Acum, cu o asemenea bijuterie de mașină, artista chiar că va întoarce toate privirile. Pe lângă sunetul pe care îl scoate motorul, aspectul cabrioletei aproape că te scoate din minți, mai ales că are culoarea roșie, specifică mărcii italienești Ferrari, Forza Rossa.

La eveniment au fost prezente nume sonore din industria muzicală. Unii la început de drum, alții inspirați de opera Innei, cu toții au venit să o felicite pentru cele 10 miliarde de vizualizări și stream-uri. Artista a reprezentat România la nivel internațional și a devenit un ambasador global, așa că merita un cadou pe măsură. Andrei Nourescu și Adonis Enache sunt doar doi dintre invitații de seamă ai artistei, care s-au fotografiat deja cu trofeul uriaș al acesteia.

Tema petrecerii organizate pentru înmânarea marelui premiu este bazată pe ”cursele” de mașini, un indiciu mare care probabil a îndrumat-o pe Inna către cadoul special, un Ferrari F8 Spider. Pe macheta ce se afla la intrarea Loft-ului era scris ”Inna Race to the Top”.

Acest lucru semnifică parcursul pe care l-a făcut cântăreața de-a lungul carierei sale, care seamănă cu o adevărată cursă.

Inna, „regina” vizualizărilor pe YouTube

Inna este una dintre cele mai populare artiste din România, cu o carieră de invidiat. Artista s-a lansat cu piese de influență house în 2009, însă de atunci ne încântă cu piese în stiluri diverse, care i se potrivesc ca o mănușă.

Melodia ”Yalla” a reușit să strângă peste 432 de milioane de vizualizări pe Youtube, un record în toată regula. De asemenea, piesa ”Sun is up” a Innei are peste 120 de milioane de vizualizări.

Asta în timp ce videoclipul ”Nirvana” de pe Youtube are peste 110 milioane de vizualizări, iar piesa ”Up” are peste 57 de milioane de vizualizări pe Youtube. Piesa scoasă în urmă cu un an de zile, intitulată ”Flashbacks” are, în acest moment, peste 45,8 milioane de vizualizări.