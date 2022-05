Cum arată Inna nemachiată? Cântăreața este de nerecunoscut

Inna, în vârstă de 35 de ani, este una dintre cântărețele de la noi din țară care are mereu grijă de imaginea ei. Cu toate acestea, CANCAN.RO a surprins-o pe artistă, pe stradă, fără să poarte machiaj. Nearanjată, Inna este de nerecunoscut. Mai jos vei găsi imaginea cu aceasta.

Inna este o artistă apreciată atât de publicul larg din România, cât și cel din afară. Piesele ei sunt ascultate în întreaga lume, astfel că ea este cunoscută de multe persoane. Pentru acest fapt, cântăreața trebuie să aibă grijă la aparițiile sale din public, dar și la ce postează pe rețelele de socializare.

Cum arată Inna nemachiată

Întotdeauna, Inna se postează pe internet foarte aranjată, cu machiajul și ținutele puse la punct. CANCAN.RO a descoperit o fotografie în care se vede ”adevărata față” a vedetei de la noi. Bruneta nu mai are un ten atât de neted, când este nemachiată. De asemenea, artista are și riduri, de altfel normale pentru vârsta ei.

Iată fotografia cu Inna care nu a fost editată. Vei rămâne surprins când o vei vedea! Este o diferență de la cer la pământ între pozele ei de pe rețelele sociale și poza de mai jos.

Inna a devenit vegană

Artista a povestit că în urmă cu mai bine de un an a renunțat la alimentele de origine animală și a devenit vegană. Mai mult, Inna a spus că nu se abține de la lucrurile care îi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar secretul e că nu consumă în exces.

”Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume.

Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul.

Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a declarat Inna, pentru Viva.

