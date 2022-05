Inna a dezvăluit secretul unei siluete de vis. Ce mănâncă artista pentru a se menține în formă

Inna, în vârstă de 35 de ani, a mărturisit recent care sunt secretele ei pentru a avea o siluetă de invidiat. Cântăreața a povestit că de mai bine de un an de zile ea mănâncă doar produse vegane, dar asta nu este totul. Ce alte secrete mai deține artista pentru a se menține în formă?

În cadrul unui interviu acordat recent, cântăreața Inna a povestit despre cum reușește să își țină kilogramele sub control, dar și care este secretul ei pentru un corp sănătos.

Inna: ”Nu țin dietă”

Artista a povestit că în urmă cu mai bine de un an a renunțat la alimentele de origine animală și a devenit vegană. Mai mult, Inna a spus că nu se abține de la lucrurile care îi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar secretul e că nu consumă în exces.

”Nu țin dietă și nu am ținut niciodată, dar de peste un an mănânc vegan, am grijă la alimentație. Îmi place să mănânc sushi, îmi plac pastele, hummus, legume”, a declarat Inna, în timpul interviului.

Inna: ”Niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”

Inna a mai spus că face mișcare pentru a-și ține sănătatea sub control. Artista se duce la sală aproape în fiecare zi și merge și cu skateboard-ul. Cu toate acestea, nu se abține când vine vorba de dulciuri, paste sau pâine.

”Nicio zi nu seamănă cu cealaltă, însă, de cele mai multe ori, mă trezesc pe la 9, beau o cafea, mănânc un mic dejun sănătos, vegan, pregătit de cele mai multe ori de iubitul meu, apoi merg la sală să mă antrenez cu Florin Cujbă, pe urmă la Global Records, fie pentru studio, fie pentru întâlniri, îmi vizitez mama și bunica uneori, ies cu prietenii, mă plimb cu skateboard-ul.

Nu mă abțin de la lucrurile care îmi plac, indiferent că sunt dulciuri sau paste, sau pâine, dar nu consum în exces. Plus că fac mereu mișcare, sală, deci țin lucrurile sub control. Dar niciodată nu am făcut o obsesie din numărat calorii sau kilograme”, a mai spus Inna, pentru Viva.

