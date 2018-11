Însărcinată din nou, Mirela Vaida a avut o zi cu ghinon! Ce a pățit prezentatoarea în timp ce se afla la volan

Mirela Vaida, una dintre cele mai sexy graviduțe din showbizul din România, a avut o zi cu ghinion astăzi… și a împărtășit fanilor pățania trăită în timp ce era la volanul mașinii sale. Unii cred că totul i se trage de la faptul că este marți, zi despre care se spune că are trei ceasuri rele, alții, pentru că este 13 noiembrie, număr considerat cu ghinion. Mai este o categorie de susținători care sunt de părere că e vorba de combinația marți, 13 noiembrie, însă, există numeroși internauți care sunt convinși că este o pură coincidență.

Gata cu suspansul! Mirela Vaida, care este însărcinată pentru a treia oară, a avut probleme cu mașina astăzi când a vrut să plece la drum. Fără să dezvăluie prea multe amănunte, prezentatoarea de la Antena 1 a făcut o poză autoturismului, care avea capota ridicată, iar în dreptul ei a scris mesajul, dar și un emoticon trist: “Marți 13! ?”. Cei care au văzut imaginea și-au dat seama că problemele au fost din cauza bateriei mașinii, pentru că erau trase firele pentru curent.

În cele din urmă totul s-a terminat cu bine, pentru că, așa cum ne-a obișnuit, Mirela Vaida este o femeie tare descurcăreață și independentă. Fanii vedetei au încurajat-o cu experiențele lor neplăcute de astăzi.

“In intersecția cea mai mare mi-a murit si mie motorul si toată lumea claxona cu nervi. Am coborât si le-am explicat ca nu știu ce are ?. Tot bateria a fost de vina…”, “Eu am o durere fantastică de cap de azi-dimineață… Tot marți 13, cu toate ceasurile rele ?? Oricum, succes și Doamne ajută să pornească!! ??”, “Trebuie baterie noua… deja a dat frigul ??te pupacesc” sunt trei dintre comentariile lăsate de prietenii virtuali.

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii “Totul pentru dragoste – La bine și la greu”

Mirela Vaida s-a născut pe 16 martie 1982 în Târgu Frumos. Ea este actriță, cântăreață de muzică populară și prezentatoare. În prezent, Mirela Vaida moderează “Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, emisiune care rulează pe Antena 1. De-a lungul carierei sale în televiziune, vedeta a fost la cârma show-ului “Mireasă pentru fiul meu”, iar ulterior, s-a ocupat de quiz-show-ului matrimonial “2k1” și, în același timp, de “Acces Direct” – începând cu 3 aprilie 2017. Și asta după ce Simona Gherghe a intrat în concediu prenatal.

Mirela a devenit soția lui Alexandru Vaida în urmă cu mai bine de nouă ani – nunta lor a fost pe 19 septembrie 2009. Ei au doi copii: Carla Maria şi Vladimir Alexandru.