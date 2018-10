Mirela Vaida și-a supus soțul unui test chinuitor înainte să conceapă al treilea copil: “Tot dădea înapoi”

Vestea că Mirela Vaida este însărcinată pentru a treia oară a luat prin surprindere multă lume, deși carismatica vedetă nu a negat niciodată că nu își mai dorește un copil. Din contră… într-un interviu acordat la sfârșitul lunii trecute, ea a mărturisit că ar mai vrea încă doi copilași. Deocamdată, bebelușul cu numărul trei este pe drum, iar frumoasa prezentatoare TV a dezvăluit cum și-a testat soțul înainte să conceapă copilașul.

Mirela Vaida și-a supus soțul unui test chinuitor înainte să conceapă al treilea copil

Apariția celui de-al cincilea membru al familiei vedetei a fost plănuită cu mult tact chiar de ea, după cum a povestit în cadrul unui interviu. După ce Mirela Vaida a obținut rolul din musicalul “Mamma Mia”, ea a stat de vorbă cu soțul său și i-a spus că ea vrea să se pregătească și pentru spectacol și, în același timp, să meargă la jobul din televiziune. Astfel, Alexandru Vaida a acceptat un pact, în fața căruia nu orice bărbat ar spune: “Da!”. Înțelegerea a constat în faptul că în timp ce Mirela Vaida se ocupa de cariera ei, partenerul său de viață îi îngrijea pe cei mici: Vladimir și Carla, care au.



“I-am spus că trebuie să mă ajute, că va fi foarte greu, două luni nu am să fiu pe acasă și trebuie să-mi preia atribuțiile, cu doi copii mici. Săracul a zis da, că știa că nu are de ales și după aceea, tot începea să dea înapoi. A fost greu pentru el, însă, în același timp, știe că asta este bucuria vieții mele și știe că eu cel mai împlinită sunt pe scenă. Știi cum sunt bărbații? Spun să facem mulți copii, că doar nu alăptează ei, nu nasc ei, nu cară ei. Lor le place joaca, e frumoasă partea asta.

De ce să mint? Eu nu las pe nimeni să se ocupe de copiii mei. Crezi că nu mi-ar fi ușor să am și eu o bonă internă sau să plasez lucrurile, dar întotdeauna zic: ca mine nu e nimeni”, a mărturisit prezentatoarea TV pentru libertatea.ro.

“Eu mereu am zis că-mi doresc trei copii, chiar patru am zis la un moment dat. Acum că or fi trei, că or fi patru… O fi greu, dar unde cresc doi, crește și al treilea, unde cresc trei, crește și al patrulea. La primul e greu, la al doilea zici «cine m-a pus?», dar de la al treilea te relaxezi. Al treilea crește singur, cred. Îl mai învață soră-sa prostii.

La primul, dacă îmi cădea și se lovea la buziță și îi dădea sângele, lucru care este foarte frecvent la copii, cât plângeam, mă acuzam că-s mamă iresponsabilă! Al doilea, săracul, dacă nu are la vânătăi și julituri… Pentru că nu poți să le controlezi și te relaxezi. De-aia spun tuturor să facă măcar doi copii, să se bucure de ei, că la primul toate sunt foarte panicate”, a mai povestit Mirela Vaida în cadrul aceluiași interviu.

Pe 19 septembrie, prezentatoarea și tatăl copiilor ei au aniversat nunta de salcie – adică nouă ani de când Mirela și Alexandru Vaida au mers în fața altarului.

Mirela Vaida, prezentatoarea emisiunii “Totul pentru dragoste – La bine și la greu”

Mirela Vaida s-a născut pe 16 martie 1982 în Târgu Frumos. Ea este actriță, cântăreață de muzică populară și prezentatoare. În prezent, Mirela Vaida moderează “Totul pentru dragoste – La bine și la greu”, emisiune care rulează pe Antena 1. De-a lungul carierei sale în televiziune, vedeta a fost la cârma show-ului “Mireasă pentru fiul meu”, iar ulterior, s-a ocupat de quiz-show-ului matrimonial “2k1” și, în același timp, de “Acces Direct” – începând cu 3 aprilie 2017. Și asta după ce Simona Gherghe a intrat în concediu prenatal.

Mirela a devenit soția lui Alexandru Vaida în urmă cu mai bine de nouă ani – nunta lor a fost pe 19 septembrie 2009. Ei au doi copii: Carla Maria şi Vladimir Alexandru.