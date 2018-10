Toți colegii de platou știu ce pofte de gravidă are Mirela Vaida: „Vin cu borcanul în culise!”

Mirela Vaida, moderatoarea emisiunii ”Totul pentru dragoste – La bine și la greu” care a dezvăluit că așteaptă al treilea copil, se declară fericită că are o sarcină ușoară, fără grețuri, însă și cu pofte pe măsură.

Vedeta Antena 1 a dezvăluit că deja toți colegii îi cunosc poftele de graviduță, pentru că merge cu borcanele de murături, după ea, la filmări. Mirela Vaida este însărcinată în cinci luni. (Citește și Mirela Vaida nu a mai putut ascunde sarcina, iar noi avem imagini exclusive!)

„Am poftă de mâncare acră și piperată. Nu mănânc excesiv, dar am aceste pofte. Vin cu borcanul de castraveți murați în culise. Fetele mă mai machiază, eu mai mănânc un cornișon. Nu am luat decât două kilograme în aceste cinci luni, sunt mai bine decât mă așteptam”, a declarat Mirela Vaida în cadrul emisiunii ”Prietenii de la 11”.

Mirela are un program foarte încărcat, prezintă zilnic o emisiune live la Antena 1, este parte din echipa musicalului Mamma Mia, iar în weekend are spectacole la Teatrul de Revistă Constantin Tănase, dar spune că se simte bine și că își dorește să fie la fel de activă în continuare. (Vezi aici Caz unic în showbizul din România! Andreea Bălan și Mirela Vaida au anunțat că sunt însărcinate în același timp)

Cum a anunțat Mirela Vaida că este însărcinată

„Iată că vine şi al treilea copil, pe cale naturală, spontană, fără niciun tratament sau ajutor (…) Noi fuseserăm plecaţi într-o vacanţă în Italia doar noi doi, timp de o săptămână. Şi ne-am relaxat atât de tare, încât… s-a întâmplat. În teorie, noi ne gândeam că ar fi frumos cu trei copii, însă în practică era mai greu de realizat, pentru că şi doar ăştia doi ne storc de energie şi ne solicită la maximum. Iar când am plecat în Antalya, de data asta toţi patru, după o noapte în care n-am dormit din cauza lui Vladimir, care număra oile la nesfârşit cu glas tare, aflu această superbă veste. Şi cum număra Vladimir oile, aşa o să numărăm şi noi copiii! (râde) Cert e că, de-acum, trebuie să fim şi mai organizaţi şi cu timpul, şi cu banii. Pentru că de-acum încolo va trebui să plătim cinci bilete de avion, care ajung să coste mai mult decât vacanţa în sine. Apoi, nu ne încap trei scaune de copil într-o maşină 4×4, ne gândim deja la un minivan. Ne-am mai apucat să facem şi o casă la Snagov, care e aproape gata – o căsuţă pe pământ, lângă pădure, la aer curat, cam cum am crescut noi – numai că sus avem doar două camere pentru copii şi una matrimonială, cum facem cu spaţiul pentru al treilea copil? Sunt nişte lucruri la care nu ne-am gândit şi care acum ne dau puţin peste cap”, a declarat Mirela Vaida în exclusivitate pentru OK! Magazine. (Citește AICI mai multe detalii)