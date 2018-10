Caz unic în showbizul din România! Andreea Bălan și Mirela Vaida au anunțat că sunt însărcinate în același timp

Se pare că 2019 va fi anul bebelușilor de vedetă! Joi (25 octombrie), Andreea Bălan și Mirela Vaida au anunțat că sunt însărcinate în același timp. Cântăreața a dezvăluit că este însărcinată în cinci luni și că bebelușul se va naște la începutul lunii martie.

Prezentatoarea tv a anunțat și ea că este gravidă în cinci luni, tot joi (25 octombrie). Mirela Boureanu Vaida a dat de bănuit încă de la începutul lunii, dar Andreea Bălan a ținut ascunsă burtica până acum!

Cum a anunțat Mirela Vaida că este însărcinată

„Iată că vine şi al treilea copil, pe cale naturală, spontană, fără niciun tratament sau ajutor (…) Noi fuseserăm plecaţi într-o vacanţă în Italia doar noi doi, timp de o săptămână. Şi ne-am relaxat atât de tare, încât… s-a întâmplat. În teorie, noi ne gândeam că ar fi frumos cu trei copii, însă în practică era mai greu de realizat, pentru că şi doar ăştia doi ne storc de energie şi ne solicită la maximum. Iar când am plecat în Antalya, de data asta toţi patru, după o noapte în care n-am dormit din cauza lui Vladimir, care număra oile la nesfârşit cu glas tare, aflu această superbă veste. Şi cum număra Vladimir oile, aşa o să numărăm şi noi copiii! (râde) Cert e că, de-acum, trebuie să fim şi mai organizaţi şi cu timpul, şi cu banii. Pentru că de-acum încolo va trebui să plătim cinci bilete de avion, care ajung să coste mai mult decât vacanţa în sine. Apoi, nu ne încap trei scaune de copil într-o maşină 4×4, ne gândim deja la un minivan. Ne-am mai apucat să facem şi o casă la Snagov, care e aproape gata – o căsuţă pe pământ, lângă pădure, la aer curat, cam cum am crescut noi – numai că sus avem doar două camere pentru copii şi una matrimonială, cum facem cu spaţiul pentru al treilea copil? Sunt nişte lucruri la care nu ne-am gândit şi care acum ne dau puţin peste cap”, a declarat Mirela Vaida în exclusivitate pentru OK! Magazine. (Citește AICI mai multe detalii)

Andreea Bălan este în culmea fericirii de când a aflat că este însărcinată pentru a doua oară

Andreea Bălan (34 de ani) este însărcinată pentru a doua oară! Cântăreața a ținut ascunsă până acum burtica, iar vestea că este gravidă i-a uimit pe toți fanii ei. Artista a dezvăluit că este însărcinată în cinci luni.

Andreea Bălan a mărturisit, într-un interviu acordat unica.ro, că este extrem de fericită că este însărcinată și că „noul bebe o să apară la începutul lunii martie”. Cântăreața a mărturisit că a știut dintotdeauna că va avea doi copii, chiar înainte de a-l cunoaște pe George, soțul ei. (Citește și Andreea Bălan, clipe de coșmar. A ajuns cu fetița la spital, după care… “I-a fost foarte rău. Mi s-a spart vena!”)

„Eu cred foarte mult în legea de atracție, și chiar înainte să văd filmul „The Secret” și să citesc cartea, îmi proiectam tot timpul obiectivele, chiar dacă nu știam neapărat cum să ajung la ele, până într-un moment în care găseam drumul și le atingeam.

Fie că a fost în carieră, number one, fie că au fost concertele, fie că a fost o casă, fie că a fost un tată bun pentru copiii mei și un soț iubitor. Acum patru ani, mi-am făcut o listă și am scris pe ea, printre altele, că vreau ca în următorii doi ani să întâlnesc un bărbat cu care să am doi copii, să fie iubitor, fidel, înalt (râde), și după doi ani, recitind lista, deja aveam soțul și un copil. Atunci am refăcut-o și am scris că vreau încă un copil în următorii doi ani. Și uite că se îndeplinește. Sunt însărcinată în cinci luni, noul bebe o să apară în viața noastră la începutul lunii martie”, a dezvăluit Andreea Bălan. (Citește AICI totul despre acest subiect)