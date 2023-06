Cea care avea să devină una dintre cele mai iubite artiste din România, actriţa Draga Olteanu Matei, s-a născut la Bucureşti, pe 24 octombrie 1933. A absolvit Institutul de Artă Teatrală şi Cinematografică „I.L. Caragiale” în 1956. În septembrie, acelaşi an, a debutat în piesa „Ziariştii” de Alexandru Mirodan.

În intervalul 1957-1990, a jucat pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti. Membră marcantă a Generaţiei de Aur a teatrului românesc şi cu o carieră care se întinde de-a lungul a 55 de ani, talentata Draga Olteanu Matei și-a încântat spectatorii interpretând zeci de personaje în filme spectacole de teatru şi scenete de televiziune.

O splendidă carieră

De-a lungul prodigioasei sale cariere a jucat în diverse piese de teatru: „Coana Chirița” după Alecsandri, pentru care a scris și un scenariu de film în două serii (Coana Chirița – 1986 și Chirița la Iași 1987), „Gaițele” de Kiritescu (1977), „Căruța cu paie” de Mircea Ștefănescu, „Hagi Tudose” de Barbu Ștefănescu Delavrancea, „Domnișoara Nastasia” de G.M. Zamfirescu, „Pisica în noaptea de Anul Nou” de D.R. Popescu, „Autorul e în sală” de Ion Băieșu etc. Pe scena Teatrului Național a mai jucat în „Azilul de noapte” de Maxim Gorki, în „Crima pentru pământ”, o dramatizare după romanul cu același nume al lui Dinu Săraru.

Asta nu era totul. A făcut o carieră plină de succes și în Televiziune unde a avut apariții categoric memorabile în programele de varietăți și de Revelion. A făcut un cuplu admirabil cu regretatul Amza Pellea jucând-o pe Veta, soția lui Nea Mărin, în numeroase show-uri TV și în filmul artistic „Nea Marin miliardar”. Actriţa Draga Olteanu Matei era un reper de profesionalism în teatrul şi filmul românesc, iubită de public şi respectată de colegi. A jucat în peste 90 de producţii cinematografice, 50 de piese de teatru şi 100 de producţii de televiziune.

După pensionarea sa din Teatrul Naţional, în1992, marea actriţă a înfiinţat, la Piatra Neamţ, compania teatrală pentru actori neprofesionişti ”Teatrul Vostru”.

Premii și distincții care i-au încununat profesia

Contribuţia adusă teatrului şi cinematografiei româneşti a fost recunoscută printr-o mulțime de premii, titluri, diplome, pe care le-a primit de-a lungul carierei, printre care: Premiul ACIN 1975 (”Ilustrate cu flori de câmp”, ”Filip cel Bun”), Premiul UNITER pentru întreaga activitate (2004), Premiul TVR şi PTWB (Prime Time World Broadcast) pentru Cea mai iubită actriţă (2003), Premiul Gopo pentru întreaga carieră (2010), Premiul pentru întreaga activitate oferit în cadrul Festivalului Internaţional de Film Comedy Cluj (2011).

Viața personală a actriței care a murit din pricina unei hemoragii digestive este la rândul ei demnă de un scenariu de film. A fost căsătorită de trei ori, iar ultimul mariaj, cel cu medicul Ion Matei, i-a adus liniștea sufletescă la care a sperat atât de mult. Deși au avut un mariaj longeviv, cei doi soți nu s-au bucurat de urmași, punând, fiecare, cariera în prim-plan, potrivit newsweek.ro

Draga Olteanu Matei a avut o carieră de 60 de ani în teatru și film, însă a trăit cu intensitate și în afara scenei. Primele două căsătorii se încheiaseră nefericit pentru actriță, în ambele cazuri infidelitatea soților a fost cea care a determinat-o să pună capăt legăturilor. De fapt, nici nu avea să mai amintească nimic despre ele.

Premiul vieții, o căsnicie fericită

A treia căsnicie, cu reputatul medic Ion Matei, alături de care a trăit o jumătate de viață, însemnând 44 de ani, s-a dovedit nu doar întinsă pe decenii, ci și exemplară. Un cuplu aproape desăvârșit.

În aprilie 2014, Draga Olteanu Matei trecea prin momente cumplite. Soțul ei se stingea din viață, lăsând un gol imens, de neînlocuit în sufletul actriței. Cei doi se căsătoriseră în 1968, iar mariajul a fost unul admirabil. „Eu şi soţul meu suntem o singură persoană şi trăim fiecare moment împreună, clipă de clipă; sigur că trecem prin necazurile vârstei, că ajungi să nu mai vezi bine, să nu mai auzi bine, să te doară picioarele”, povestea actrița într-un mai vechi interviu.

Decesul celui care i-a fost alături vreme de zeci de ani a marcat-o profund pe actriță. La scurt timp după moartea soțului, a făcut niște declarații cutremurătoare.

„Sunt supărată. Supărarea asta nu va trece niciodată. O să moară odată cu mine. Vă spun sincer că aş fi preferat să mor şi eu odată cu el. Dacă există o mare dragoste, cum am trăit eu, ţi se pare că nimic nu mai are rost. 44 de ani am fost foarte fericiţi. Nu a existat niciun secret al longevităţii. Există oameni deştepţi şi oameni tâmpiţi. Oamenii deştepţi se înţeleg bine între ei până la bătrâneţe, îşi descoperă unul altuia motive de admiraţie, lucrurile se încheagă în aşa manieră încât unul fără celălalt nu poate să facă nimic. Asta e dragostea profundă care începe din tinereţe cu atracţia fizică şi se continuă cu iubirea. Ajungi să îl iubeşti pe celălalt cu toată fiinţa ta, respiri odată cu el, plângi odată cu el, râzi odată cu el… Aşa a fost viaţa noastră”, povestea îndurerată, doamna teatrului românesc, pentru ziarul ring.ro.

După pensionarea sa din Teatrul Naţional, s-a retras pe frumoasele plaiuri ale Moldovei, la Piatra Neamţ, unde a înfiinţat în colaborare cu Casa de Cultură a Sindicatelor, compania teatrală „Teatrul Vostru”. Draga Olteanu Matei a pus în scenă între altele, spectacolele „Visul unei nopţi de iarnă” de Tudor Muşatescu şi „Omul care a văzut moartea” de Victor Eftimiu.

La Gala Premiilor Gopo 2010, actriţa a fost distinsă cu Premiul omonim pentru întreaga carieră, iar din 2007 este Cetăţean de onoare al municipiului Piatra Neamţ.

Începând cu 2011, Draga Olteanu Matei are o stea pe Aleea Celebrităţilor în Piaţa Timpului din Bucureşti. În noaptea de 17/18 noiembrie, mult îndrăgita artistă părăsea această lume. Avea 87 de ani. Ultimele sale cuvinte au fost: “Să mă ierte lumea că am avut gura slobodă și, dacă se poate, să mă vorbească de bine când mă voi duce”.