Instanța a decis! Ce se întâmplă cu copiii Claudiei Pătrășcanu și ai lui Gabi Bădălău

După trei ani în care au stat în proces de divorț, Claudia Pătrășcanu (43 de ani) și Gabi Bădălău (35 de ani) au reușit să se despartă legal. Odată cu finalizarea procesului, cântăreața este mândră că a învins și a obținut custodia celor doi băieți, Gabriel (8 ani) și Nicolas (5 ani). Cu această ocazie, le-a mulțumit fanilor care i-au fost alături pe tot parcursul „luptei” cu iubitul Biancăi Drăgușanu.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au fost căsătoriți timp de trei ani și au doi băieți împreună. Ajunși la divorț, cei doi au început să-și aducă grave acuze, în repetate rânduri. Cel mai mare scandal prin care au trecut cei doi a avut ca temă custodia copiilor. Se pare că decizia magistraților a fost în favoarea artistei, care este în culmea fericirii. Gabriel și Nocolas, cei doi băieți minori, vor fi crescuți de mama lor.

Claudia Pătrașcu, mesaj de mulțumire pentru fani, după ce a primit custodia băieților

Cântăreața este urmărită de mii de urmăritori pe rețelele de socializare. Pe parcursul scandalului cu Gabi Bădălău, fanii i-au fost mereu aproape. Acum, când a câștigat custodia, le-a mulțumit pentru tot sprijinul acordat.

„S-a așternut liniștea și bucuria în sufletul nostru! Ați făcut parte din trăirile mele, poate am plâns împreună, am zâmbit sau am răbufnit, am așteptat și am răbdat. Astăzi mă simt exact ca atunci când am născut acești îngeri buni. Sufletele voastre bune, rugăciunile voastre și toată susținerea moralului meu au fost auzite de Dumnezeu!

Vă mulțumesc înzecit! Când ai avocați cu conștiință, care luptă cu dreptate, atunci Puterea Domnului e și mai Mare. Când ai iubirea sinceră a oamenilor curați, nimic nu poate sta în cale. BINELE ÎNVINGE RĂUL! Nimic nu valorează mai mult pentru mine în această viață… Copiii mei sunt TOTUL! Să fiți binecuvântați”, a spus cântăreața pe Instagram.

Așadar, după mai bine de trei ani, se pare că „războiul” dintre Claudia Pătrașcu și Gabi Bădălău a ajuns la final, iar artista a ieșit învingătoare.

