Insula Iubirii revine pe micile ecrane! Radu Vâlcan a făcut anunțul direct din Thailanda

Insula Iubirii a reușit să construiască o adevărată comunitate de fani care așteaptă cu sufletul la gură un nou sezon. Radu Vâlcan a anunțat direct din Thailanda că emisiunea de la Antena 1 va reveni pe micile ecrane.

Show-ul Insula Iubirii a reușit să atragă mulți fani datorită autenticității cuplurilor care vin să își pună la test relația. Astfel a devenit e unul dintre cele mai vizionate programe de divertisment din România. În timp ce unii au reușit să treacă proba de foc a iubirii, alții au trăit dezamăgiri cumplite și au decis să o ia pe drumuri diferite. Emisiunea de la Antena 1 a avut 7 sezoane fabuloase, iar acum fanii îl așteaptă pe cel cu numărul 8.

Citește și: GAFA URIAȘĂ FĂCUTĂ DE ADELA POPESCU, DUPĂ 9 ANI DE CĂSNICIE! RADU VÂLCAN A RĂMAS MASCĂ: „ȘTIU CĂ GREȘEALA MĂRTURISITĂ E PE JUMĂTATE IERTATĂ”

Radu Vâlcan a plecat în Thailanda, acolo unde au loc filmările emisiunii Insula Iubirii. Prezentatorul formatului de la Antena 1 a făcut și un anunț pentru fanii show-ului. Cât de curând, oamenii vor putea vedea pe micile ecrane cel de-al optulea sezon.

„După mutra mea…vedeți că am un ochi mai mic, ăla din margine…aia e, m-a rupt soarele… deduceți că am început pentru ce am venit în superba asta de Thailanda. Insula iubirii opt, 8 pentru cunoscători.

E mișto, o să vă placă. Ambele, Insula și Thailanda. O să vă placă și cum mă îmbrac. Urât, de vară. Vă salut de aici, să știți! Pa!”, a scris Radu Vâlcan pe pagina sa de Facebook.