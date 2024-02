Reîncep filmările pentru mega-producția Antenei 1! Radu Vâlcan se întoarce pe ”Insula iubirii” și dezvăluie din culise: ”Doamne ferește…”

Radu Vâlcan aduce vești bune pentru fanii „Insulei iubirii”, proiectul de la Antena 1 ce a înregistrat audiențe fulminante în toate cele șapte sezoane de până acum. În exclusivitate pentru CANCAN.RO, prezentatorul dezvăluie că încep filmările pentru sezonul cu numărul opt, divulgându-ne, în același timp, care este secretul succesului pentru acest format.

Însă dincolo de viața din lumina reflectoarelor, moderatorul este și un afacerist cu orizonturi noi. Alături de familia lui Smiley și a lui Răzvan Fodor, Radu Vâlcan și Adela Popescu au pus bazele unei pensiuni în Vama Veche. Care a fost fundamentul ambiției acestui business pentru prezentatorul de la „Insula iubirii”, aflați în rândurile de mai jos!

Radu Vâlcan dezvăluie ce l-a determinat să dea startul unei afaceri în Vama Veche, o stațiune de care este extrem de atașat

CANCAN.RO: Radu, știu că înainte să fii celebru ai lucrat la o spălătorie…

Radu Vâlcan: Spălam parbrize în intersecție, prin 1990 și ceva. Și cu banii câștigați în urma acestor activități, plecam în Vama Veche cu prietenii, în weekenduri. Nu plăteam bilet la tren. Ne prindea nașul și nu de puține ori ne-a dat jos din tren. Și uite cum alergam noi după tren, ne ascundeam toți într-o toaletă, eram vreo șase băieți, stăteam într-o toaletă. Trăgeau semnalul de alarmă, noi coboram, ne dădeau jos și alergam după tren, în câmp, pe pietriș.

CANCAN.RO: Ți-ai fi imaginat atunci că o vei “scoate la capăt”, devenind ceea ce ești astăzi?

Radu Vâlcan: Pot să zic că toate experiențele acelea din Vama Veche, iată că am ajuns acum să pornim acest proiect cu Zen Vama Veche, o pensiune absolut superbă, în colaborare cu Smiley, cu Fodor, Irina Fodor, soția mea, Adela, Gina. Este un proiect la care ținem foarte mult.

CANCAN.RO: Ați pus mână de mână…

Radu Vâlcan: Mână de la mână, suflet de la suflet și idei de la idei.

CANCAN.RO: Procent egal?

Radu Vâlcan: Procent egal, da. Este o pensiune dragă sufletului nostru, pentru că acolo vrem să facem lucruri foarte frumoase.

Vor începe filmările pentru sezonul opt al show-ului „Insula iubirii”, iar prezentatorul divulgă secretul succesului pentru format

CANCAN.RO: Cum ai ajuns la performanța de a fi atât de exact când prezinți „Insula iubirii”?

Radu Vâlcan: Acum o să începem să filmăm pentru sezonul opt. Sezonul opt înseamnă opt ani, în toți anii ăștia am învățat și eu la rândul meu despre concurenți, despre ce vrea publicul să afle de la concurenți, despre cum se identifică anumiți oameni cu cei care participă la reality. Nu sunt un psiholog, cum spune lumea, Doamne ferește, în niciun caz. Există un psiholog în cadrul emisiunii, care nu se vede, cu care mă sfătuiesc. Am o echipă frumoasă, profesionistă, puternică în spate, eu doar sunt un mesager. Dar am învățat și eu de la concurenți ce vor să transmită, ce nu vor să transmită, e vorba de un exercițiu.

CANCAN.RO: Au existat discuții inițiate de concurenții din sezoanele trecute că ar fi fost luați peste picior pe insulă, e adevărat?

Radu Vâlcan: Nu știu, de mine în niciun caz. Nu știu ce a vorbit staff-ul cu ei, dar pot să garantez că nu există așa ceva. Oamenii care se înscriu, încă de la casting, vin într-un anumit fel, apoi în cadrul emisiunii ei sunt altfel de fapt, și atunci își arată adevăratele caractere.

