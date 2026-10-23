Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie

Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie
Insula iubirii
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Fanii emisiunii Insula Iubirii trebuie să se pregătească pentru o modificare în programul de difuzare din luna noiembrie. Producția care ține telespectatorii cu sufletul la gură nu va mai putea fi urmărită în seara de sâmbătă, 14 noiembrie, după ce conducerea Antena 1 a decis să facă loc unui eveniment sportiv important în grila postului.

Schimbarea are legătură cu partida de fotbal dintre România și Polonia, programată pentru sâmbătă. Meciul din Liga Națiunilor va fi transmis de Antena 1, iar postul de televiziune își va adapta programul pentru a putea difuza confruntarea dintre cele două echipe naționale. În aceste condiții, emisiunea Insula Iubirii va lipsi din grila de sâmbătă, spre surprinderea celor care obișnuiesc să urmărească formatul de reality-show în serile de weekend.

Când va putea fi urmărită Insula Iubirii în acel weekend

Deși ediția de sâmbătă nu va mai fi difuzată, telespectatorii nu vor rămâne complet fără emisiunea preferată în acel sfârșit de săptămână. Insula Iubirii va putea fi urmărită vineri, 13 noiembrie, aceasta fiind singura zi din weekend în care producția va apărea în programul Antena 1.

Modificarea este una punctuală, determinată de necesitatea transmiterii meciului de fotbal. Astfel, confruntarea dintre România și Polonia va ocupa locul rezervat în mod obișnuit emisiunii în seara de sâmbătă, iar grila de programe va fi reorganizată în funcție de evenimentul sportiv.

Insula Iubirii

Partidele echipei naționale reprezintă evenimente importante pentru televiziunile care dețin drepturile de transmisie, iar difuzarea acestora poate aduce modificări în programul obișnuit al posturilor TV. În cazul de față, meciul România – Polonia din Liga Națiunilor determină suspendarea difuzării Insula Iubirii pentru o singură seară.

Prin urmare, sâmbătă, 14 noiembrie, telespectatorii vor putea urmări la Antena 1 confruntarea sportivă, în timp ce reality-show-ul va fi mutat în programul de vineri. Pentru momentul respectiv, aceasta este principala schimbare anunțată în ceea ce privește difuzarea emisiunii în weekendul respectiv.

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