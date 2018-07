Întâmplare ciudată în casa Ionelei Prodan! Unchiul Anamariei Prodan a venit plângând la vedetă

A avut loc o întâmplare ciudată în casa Ionelei Prodan. Anamaria Prodan, fiica regretatei cântărețe, a mers la casa mamei sale și a avut parte de un incident straniu. (Promotiile zilei la monitoare)

Anamaria Prodan a fost în casa mamei sale, iar acolo se afla și un unchi de-al vedetei. La puțin timp, ceva straniu s-a întâmplat. (CITEȘTE ȘI: ANAMARIA PRODAN N-AR PLECA SINGURĂ ÎN VACANȚĂ: ”DACĂ NU E CINEVA LÂNGĂ MINE, FAC INFARCT!”)

„Ana a fost ieri la casă şi are tot timpul senzaţia că mama trebuie să coboare scările şi să vină. La un moment dat, a venit un unchi şi Ana a spus, ca mama ei: . Vocea Anei seamănă cu cea a Ionelei, aşa că unchiul a crezut că o aude pe Ionela şi a venit plângând la Ana.” , a povestit Cristi Brancu la TV.

Anamaria Prodan nu se poate împăca cu gândul că mama ei nu mai este

Anamaria Prodan nu se poate împăca cu gândul că mama ei nu mai este printre noi. Vedeta a mărturisit că încă are impulsul de a o suna pe cea care i-a dat viață. (VEZI ȘI: ANAMARIA PRODAN A DAT DE POMANĂ LA MORMÂNTUL MAMEI SALE! CE AU PRIMIT NEVOIAȘII LA CIMITIR)

„Nu realizez dacă mă întrebi despre mama, cum nu realizez din ’92 că nu mai este tata. Pentru mine, ei sunt acasă, am impulsul ăsta să sun. Când formez numărul, îmi dau seama că nu mai e. Numărul mamei îl păstrez forever, nu o să-l închid. Cel mai greu mi-a fost când mi-am luat la revedere de la ea, când am ţinut-o de mână când a murit. Când am venit ultima dată cu ea în emisiune, ştiam tot. Mă bucuram de fiecare secundă. Am ştiut eu 7 luni, sora mea, familia, nici fraţii ei n-au ştiut cât este de grav. Atunci când ştiam că mai sunt zile, atunci i-am anunţat pe toţi. Nimeni nu a avut voie să se apropie de ea să-i spună ceva, pentru că asta a ţinut-o în viaţă. Foarte târziu a simţit ce se va întâmpla. Avea foarte mare încredere în mine. Mi-a spus că mergem în Mexic şi că rezolvăm.”, a declarat Anamaria Prodan la TV. (Cele mai bune oferte laptopuri )