Întâmplarea pe care nu o va uita niciodată. Cum a ajuns Mihaela Rădulescu să lovească un bețiv, în organele genitale: „Am alergie la mitocani”

Despre Mihaela Rădulescu știe toată lumea că este o femeie extrem de puternică, ce nu se dă în lături de la nimic. Acum ceva timp, diva de Monaco a trecut printr-un episod pe care, cu siguranță, niciodată nu-l va uita.

Mihaela Rădulescu a povestit, acum ceva timp, totul despre un episod tare neplăcut pe care l-a trăit pe pielea ei. Vedeta a vrut să scape o femeie de un bețiv, motiv pentru care nu s-a dat în lături de la nimic.

Atunci când a observat că bărbatul este insistent, Mihaela Rădulescu i-a aplicat o lovitură în organele genitale.

„Mi-am făcut o prietenă nouă, dintr-o întâmplare bizară – era în aeroport și un bețiv englez făcea glume proaste la adresa ei. Am intervenit cu texte și, pentru că omul nu se potolea, ba chiar punea și mâna pe ea, am procedat la lovitură cu genunchiul în…. știți voi. Când l-am văzut pe jos, spășit și nedumerit, am plecat liniștite. Nu mai spun că era plin de domni în jur, care n-au avut reacție, decât după – ne-au zâmbit cu respect. Io zic că de frică. Adevărul e că tânăra era cam frumoasă și în beția lui, roșcovanul visa „a black adventure”. Admit că am alergie la mitocani și la bețivi scăpați de sub control. Iar la aia care-și bat nevestele sau copiii, fac și mai urât” a povestit Mihaela Rădulescu pe o rețea de socializare, acum ceva timp.

De ce nu a făcut Mihaela Rădulescu un copil cu Dani Oțil

Într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp, diva de la Monaco a explicat de ce nu au făcut un copil cu Dani Oțil și ce a dus la ruptura dintre ei.

”Am văzut-o, că doar am și eu Internet (n.r – pe Gabriela). Mă bucur pentru el și îți spun și de ce. Pe ea chiar nu o cunosc. Aș putea spune că mă bucur și pentru ea, pentru că știu ce om și bărbat mișto este Dani, dar mă bucur în primul rând pentru el. Aveam așa un sentiment…

Am simțit că i-am încurcat puțin viața, vedeam că nu se mai duce în nicio direcție. Mi-ar fi plăcut să-l văd mai devreme însurat, cu copii, cu tot ce trebuie. La noi treaba asta era imposibilă, pentru că era genul de relație imposibilă. Fiecare era în țara lui și cu treaba lui. Mă bucur realmente pentru el. Doamne ajută să fie fericit! Să aibă câți copii vor ei”, a mai spus frumoasa vedetă.

Sursă foto: Instagram